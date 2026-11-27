Le vice-président turc : Consensus sur une nouvelle candidature d’Erdogan à la présidentielle de 2028

Le vice-président turc, Cevdet Yılmaz, a déclaré ce jeudi que l’élection présidentielle se tiendrait en 2028, avec la possibilité qu’elle soit avancée par rapport à la date initialement prévue en mai.

Il a indiqué qu’une réflexion est en cours sur l’éventualité d’avancer le scrutin d’un ou deux mois, confirmant l’existence d’un consensus au sein de la coalition au pouvoir en faveur d’une nouvelle candidature du président Recep Tayyip Erdoğan.

La Constitution turque limite la présidence à deux mandats de cinq ans chacun. Erdoğan a déjà effectué ces deux mandats, ayant été élu en 2018 puis réélu en 2023 sous le régime présidentiel. Toutefois, la Constitution prévoit une exception permettant au président de briguer un nouveau mandat si le Parlement décide de convoquer des élections anticipées avant l’expiration du mandat en cours.

Une telle décision parlementaire — même si elle ne consiste qu’à avancer le scrutin d’un ou deux mois par rapport à mai 2028 — nécessite l’approbation d’au moins 360 députés sur un total de 600.

La coalition au pouvoir, appelée « Alliance populaire » (Cumhur İttifakı), regroupe le Parti de la justice et du développement (AKP) et le Parti d’action nationaliste (MHP) ; les deux formations ont fait savoir qu’elles s’accordaient pour soutenir la candidature d’Erdoğan. Toutefois, la coalition dispose d’environ 331 sièges, selon les données d’octobre 2026 ; elle a donc besoin du soutien de députés extérieurs pour atteindre le seuil des 360 voix, alors même que la principale opposition critique les tentatives d’avancer la date des élections à cette fin.

Source : Médias