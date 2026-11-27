Liban|L’ennemi élargit ses frappes pour retrouver sa liberté de mouvement | Amal et le Hezbollah rejettent toute résolution hors 1701

Dans un développement sur le terrain révélateur des intentions de l’occupation israélienne pour la phase à venir, son aviation a mené jeudi soir une série de raids contre les abords de la localité de Aïn el-Tineh dans la Békaa occidentale.

Il s’agit de la première escalade de cette ampleur depuis l’arrêt des affrontements directs entre l’ennemi et la Résistance. Cette attaque est la deuxième menée en dehors des zones occupées et de leurs environs immédiats en l’espace de quelques jours, après les raids qui avaient visé le secteur de Chaara, dans les hauteurs de l’Anti-Liban voisines du périmètre de la localité békaïote de Janta, le 19 de ce mois.

L’élargissement du périmètre des cibles reflète une tentative israélienne de consacrer une nouvelle réalité sur le terrain, dépassant les limites des zones occupées par l’ennemi ou celles autour desquelles il opère, et plaçant des régions libanaises supplémentaires sous la menace des raids. Cela lui permet d’étendre sa marge d’opérations militaires et d’imposer ses équations par le feu.

L’ennemi a prétendu que les frappes visaient des entrepôts de moyens de combat, mais cette démarche s’inscrit dans le cadre de ses efforts acharnés pour imposer ce qu’il appelle le « rétablissement de la liberté de mouvement » à travers tout le Liban, ce qui lui permettrait de ramener la situation à ce qu’elle était avant le 2 mars dernier. Cette violation constitue un développement susceptible de se répercuter sur l’accord de cessez-le-feu signé entre l’Iran et les États-Unis.

Cette trajectoire sur le terrain coïncide avec une dynamique politique et diplomatique visant à redessiner la nature de la présence internationale au Liban, à l’approche de l’expiration du mandat des forces de la FINUL à la fin de l’année, et alors que des formules alternatives sont proposées pour ses missions et son cadre de référence.

Tandis que Washington cherche à intégrer de nouveaux arrangements, au premier rang desquels l’accord-cadre, dans toute future formule onusienne, le Hezbollah et le mouvement Amal s’attachent à rejeter tout arrangement outrepassant la résolution 1701 ou permettant la création d’une force militaire en dehors du système des Nations Unies. Cette objection s’est manifestée dans les positions du Hezbollah et Amal, face aux tentatives de reformuler le rôle des forces internationales après l’expiration de leur mandat.

À l’approche de la fin du mandat de la FINUL, les discussions internationales avec les acteurs libanais influents dépassent la simple question du retrait des troupes pour rechercher une formule alternative préservant certaines fonctions militaires et sécuritaires assurées par la force internationale. La scène actuelle n’indique pas un retrait total des capacités étrangères du Liban, mais reflète plutôt une orientation vers leur redéploiement dans le cadre de missions spécifiques, parallèlement à la tentative d’établir un nouveau cadre politique et sécuritaire pour le Sud, dont la nature fait toujours l’objet de divergences entre les parties concernées.

Dans ce contexte, un responsable diplomatique indique que la vision américaine prévoit de maintenir certaines capacités spécialisées de la FINUL (unités maritimes, déminage et génie militaire) via une prolongation technique transitoire pour répondre aux besoins de l’armée libanaise, tout en mettant fin à la force internationale sous sa forme actuelle.

Parallèlement, une mission européenne bilatérale, hors cadre onusien, est en préparation : composée d’environ 200 éléments (dont 80 militaires pour entraîner les régiments frontaliers face à la Syrie, et 80 policiers et douaniers dédiés à la lutte contre la contrebande et au port de Beyrouth), elle sera appuyée par une aide logistique de l’UE de 100 millions d’euros cette année et autant l’an prochain.

Dépourvue de tout mandat sécuritaire au Sud, de surveillance de la résolution 1701 ou de lien avec le désarmement du Hezbollah, cette mission se limite à la formation et au transfert d’expertise. Elle ne pallie donc pas la perte d’un mécanisme indépendant capable de constater les violations sur le terrain, laissant l’armée libanaise et les forces israéliennes en face-à-face direct au risque d’une escalade.

Alors que certains pays européens qualifient la situation au Sud d’occupation — refusant les termes de « ligne jaune » ou « zone tampon » —, la France, avec l’aval américain, prépare un projet au Conseil de sécurité pour intégrer l’accord-cadre à la référence internationale. Une démarche qui se heurte aux réserves russes et chinoises, Paris semblant ainsi offrir une couverture diplomatique au plan américain pour préserver son influence au Sud.

Les démarches françaises auprès du Hezbollah pour combiner la résolution 1701 et l’accord-cadre ont toutefois échoué. Bien que Paris, en tant que « porte-plume » au Conseil de sécurité, ait cherché des garanties pour sauvegarder sa présence militaire et de surveillance au Sud, le Hezbollah a rejeté toute force hors cadre onusien ainsi que l’accord-cadre, accusant la France de privilégier ses propres intérêts au détriment du Liban.

La phase à venir s’annonce donc comme une confrontation politique : Washington veut ancrer l’accord-cadre au niveau international et Paris tente de protéger son rôle par une nouvelle résolution, tandis que le Hezbollah et Nabih Berri refusent tout arrangement militaire hors Conseil de sécurité.

Dans la lignée du secrétaire général du Hezbollah, cheikh Naïm Qassem — qui a averti que toute force ne reposant pas sur la résolution 1701 serait considérée comme une force d’occupation —, le mouvement « Amal » a rejeté hier toute modification de la 1701 ou de l’accord de cessation des hostilités du 27/11/2024. Réaffirmant son attachement exclusif aux forces des Nations Unies et à la souveraineté nationale face aux projets d’alliance multinationale, Amal a également exigé une séparation totale entre la mission de soutien européenne à l’armée et tout nouveau dispositif opérationnel au Sud.

Source : Médias