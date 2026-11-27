Iran|Shekarchi : Aucune opération menée dans la région, ces accusations masquent des actes de sabotage

Le porte-parole des forces armées iraniennes, le général de brigade Abolfazl Shekarchi, a affirmé le jeudi 26 novembre que Téhéran n’avait mené aucune opération militaire ou offensive dans la région.

M. Shekarchi a expliqué que les accusations visant l’Iran s’inscrivent dans la continuité des antécédents d’agissements hostiles, ainsi que du rôle de l’occupation israélienne et des forces américaines dans le recours aux méthodes dites « sous fausse bannière » et à des « aventures régionales ».

Il a souligné que ces accusations servent de paravent pour poursuivre les actes de sabotage et les tentatives d’aggravation de l’insécurité dans la région.

Dans un contexte connexe, l’ambassade d’Iran à Rome a catégoriquement démenti les allégations faisant état de l’implication de l’Iran dans l’attaque présumée par drone au Koweït.

L’ambassade a mis en garde contre les opérations « sous fausse bannière » visant à élargir le champ des affrontements et à y entraîner l’Europe.

Plus tôt dans la journée, l’armée koweïtienne avait indiqué que « les forces armées ont détecté un certain nombre de drones dans l’espace aérien du pays et les ont interceptés », prétendant qu’il s’agissait d’une « attaque iranienne ».

Pour sa part, le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani, a annoncé la mort de deux ressortissants italiens dans ce qu’il a présenté comme une « attaque de drones iraniens » au Koweït.

Source : Médias