Les États-Unis peinent à prolonger la durée de vie opérationnelle des missiles « Tomahawk »

Des documents budgétaires révèlent que la marine américaine a reporté de plus d’un an le processus de recertification de ses missiles de croisière « Tomahawk », malgré une grave pénurie de ces munitions.

Lors d’une audition au Sénat le 17 novembre, Hung Cao, candidat au poste de secrétaire à la Marine des États-Unis, a déclaré que l’US Navy avait été contrainte d’utiliser des missiles Tomahawk périmés lors des frappes contre l’Iran en raison du manque de munitions.

Selon des documents budgétaires consultés par l’agence « Ria Novosti », la durée de vie opérationnelle totale des missiles Tomahawk est de 30 ans, avec la possibilité d’une recertification après 15 ans de service.

La marine prévoyait de remettre à neuf 274 missiles au cours de l’exercice fiscal 2024. La commande a ensuite été réduite à 218 missiles, et les premières livraisons des engins recertifiés ont été retardées de 15 mois, jusqu’en août 2026, après le début de l’opération contre l’Iran.

La commande de recertification pour l’exercice fiscal 2025 a également été revue à la baisse, passant de 252 à 164 missiles, tandis que le début des livraisons, initialement prévu en mai 2026, a été reporté de 12 mois exactement.

Toutefois, le dernier rapport budgétaire pour l’ensemble de l’année 2026 ne fait état d’aucune livraison de ces missiles modernisés, les nouveaux lots n’étant pas attendus avant mai et septembre 2027 respectivement pour les versions standard et antinavire.

Ce retard s’explique principalement par l’allongement considérable des délais nécessaires aux travaux de remise à neuf dans les usines de la société « Raytheon », qui sont passés de 12 à 31 mois pour la version standard, et à 40 mois pour la version antinavire.

Les rapports n’ont pas précisé si ce déficit logistique avait eu un impact direct ou non sur l’efficacité des frappes menées lors de la guerre contre l’Iran.

Source : Médias