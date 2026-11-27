Un groupe chinois investit 600 millions de dollars dans des mines d’or au Zimbabwe

La société Duration Gold, spécialisée dans l’exploration aurifère au Zimbabwe, a annoncé ce jeudi la signature d’un accord avec le China Railway Resources Group. Cet accord porte sur des investissements d’une valeur de 600 millions de dollars, destinés à relancer et à agrandir quatre mines d’or dans ce pays africain.

Selon l’agence Reuters, l’accord a été signé à Harare par Shi Yuan, directeur général du China Railway Resources Group, et Allan Dolan, directeur général de Duration Gold. Il vise à approfondir les discussions sur un investissement conjoint dans le développement de quatre projets aurifères majeurs au Zimbabwe, a précisé Duration Gold.

Lors de la cérémonie de signature, Shi Yuan a indiqué que le China Railway Resources Group envisageait d’intégrer, dans le cadre de ce partenariat, des technologies minières intelligentes fondées sur l’intelligence artificielle.

Duration Gold a fait savoir que le groupe chinois apporterait également des financements, des technologies et une expertise en ingénierie à ses projets d’exploration et de développement minier. L’investissement prévu concerne les mines de Duration Gold situées à Vubachikwe, Gaika, Athena et Royal Family — des sites déjà en activité et dotés d’une longue histoire de production aurifère, remontant à plusieurs décennies.

Le China Railway Resources Group possède un vaste portefeuille d’actifs, incluant des opérations d’extraction de cuivre et de cobalt en République démocratique du Congo, ainsi qu’une mine de molybdène en Chine. La production d’or au Zimbabwe a connu un regain ces dernières années, les prix ayant atteint des niveaux records en début d’année, ce qui a stimulé les investissements. Par ailleurs, ce pays d’Afrique australe a plus que doublé sa production aurifère au cours de la dernière décennie, atteignant un volume record de 46,7 millions de tonnes métriques en 2025 ; la production devrait dépasser les 50 millions de tonnes cette année.

Source : Médias