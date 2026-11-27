Yémen : 12 martyrs, dont des enfants et des femmes, dans des raids saoudiens contre Taëz et Sanaa

L’agence de presse Saba à Sanaa a rapporté ce vendredi que 11 citoyens, pour la plupart des enfants, ont été tués en martyrs lors d’une agression aérienne saoudienne ayant visé un immeuble résidentiel dans la ville d’Al-Turbah, au sud du gouvernorat de Taëz.

Un citoyen et son épouse ont également été tués en martyrs et cinq de leurs enfants blessés, à la suite d’une agression saoudienne contre leur maison dans le sous-district d’Al-Hajlah, dans le district d’Al-Haymah Al-Kharijiyah du gouvernorat de Sanaa.

Par ailleurs, l’agence a indiqué que l’aviation saoudienne a mené, à l’aube, des raids contre les gouvernorats de Taëz et de Lahj. Une source locale a précisé à l’agence « Saba » que l’aviation saoudienne « a également visé par un raid le district d’Al-Shamayatayn à Taëz, et par trois raids le district d’Al-Mokha ».

La source a ajouté que l’Arabie saoudite a également pris pour cible par un raid le district d’Al-Qabbaytah dans le gouvernorat de Lahj.

Cela intervient alors que les agressions saoudiennes se poursuivent contre les biens civils au Yémen, faisant des martyrs et des blessés, parmi lesquels des femmes et des enfants, tandis que les forces armées poursuivent leur riposte à ces agressions en ciblant la profondeur saoudienne avec des missiles et des drones.

Source : Médias