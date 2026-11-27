Ukraine : l’attaque contre des navires russes à Benghazi ne visait pas la Libye… et il n’y a aucune intention d’élargir la guerre

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andrii Sybiha, a annoncé jeudi, à l’issue d’un entretien avec son homologue libyen, que l’action menée par Kiev contre deux navires russes à Benghazi « était dirigée contre l’armée russe, et non contre la Libye elle-même ».

Dans une publication sur la plateforme « X », M. Sybiha a écrit que l’Ukraine « n’a pas l’intention d’élargir le champ de la guerre contre la Russie pour y inclure la Libye ou tout autre pays ».

Dimanche, l’Ukraine a coulé un croiseur russe et un navire de charge dans le port de Benghazi à l’aide de vedettes sans pilote (drones navals), au lendemain d’une attaque par drones contre un cargo lié à l’armée russe dans le golfe de Finlande.

Mardi, M. Sybiha avait déclaré que les navires de guerre russes et les cargos transportant des équipements militaires constituent des « cibles légitimes », ajoutant que « l’Ukraine exerce son droit à la légitime défense ».

Dans ses dernières déclarations, le chef de la diplomatie ukrainienne a précisé avoir informé le ministre des Affaires étrangères par intérim du gouvernement libyen reconnu par la communauté internationale, Taher Al-Baour, que « les actions de l’Ukraine n’ont jamais été dirigées contre la Libye ou le peuple libyen ».

Il a ajouté : « Nous avons exprimé nos regrets quant aux conséquences involontaires et présenté nos sincères condoléances au peuple libyen. Nous n’avons aucune intention d’étendre la guerre menée par la Russie contre l’Ukraine à la Libye ou à tout autre État. »

Le Gouvernement d’unité nationale libyen, soutenu par l’Occident et basé à Tripoli, a condamné l’opération militaire ukrainienne, affirmant que « la Libye n’acceptera pas d’être entraînée dans le conflit russo-ukrainien ».

De son côté, le Commandement général de l’Armée nationale libyenne (ANL), basé dans l’est du pays, a annoncé mardi le décès de deux éléments « relevant de l’état-major des forces navales » des suites de leurs blessures subies lors de l’attaque contre le port de Benghazi.

Dans ce contexte, le Kremlin a accusé jeudi l’Ukraine de tenter d’élargir le champ de la guerre à la mer Méditerranée et à la mer Baltique, qualifiant cette démarche d’« extrêmement dangereuse ».

Pour sa part, le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani, a déclaré que l’Ukraine avait été informée qu’attaquer des navires russes dans les eaux libyennes était une erreur, mettant en garde Kiev contre toute extension du conflit à de nouvelles régions.

Source : Médias