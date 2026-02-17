Les problèmes d’une campagne aérienne contre l’Iran. Comparaison avec la guerre en Ukraine

Cette excellente infographie nous permet de mieux comprendre les difficultés que pose toute tentative de frappe contre l’Iran. Maintenant que nous avons une idée de la puissance de la force potentiellement déployée, nous pouvons souligner quelques points importants.

600 missiles Tomahawk peuvent paraître beaucoup, mais il est nécessaire de les comparer. Rien qu’en 2025, la Russie a lancé entre 1900 et 2000 missiles sur l’Ukraine.

Cependant, compte tenu de la faiblesse de la défense aérienne ukrainienne, il faut également prendre en compte les drones. En incluant les drones de combat, la Russie a mené environ 34 000 frappes sur l’Ukraine.

Inutile de préciser que l’Ukraine est restée intacte. Les frappes ont laissé des traces, mais le pays est intact. 600 Tomahawks représentent moins de 2% de cette capacité de frappe.

Mais les Tomahawks sont une denrée rare. Si les États-Unis tiraient leurs 600 bombes, cela représenterait 10 à 15% de leur arsenal total – non pas l’arsenal embarqué sur leurs navires, mais l’arsenal total existant !

On pourrait ajouter les capacités des avions, mais cela pose problème. Risquer ces avions contre la défense aérienne iranienne – oui, elle existe bel et bien, ne croyez pas à cette propagande absurde – est une entreprise périlleuse. Ces avions emportent peut-être entre 600 et 1000 bombes. Donc, même en prenant une estimation haute, nous aurions moins de 5% des frappes russes sur l’Ukraine.

Mais le véritable problème, c’est la défense, pas l’attaque. L’ensemble de cette force dispose de 1300 à 1500 missiles de défense aérienne. L’Iran possède 80 000 drones Shahed prêts au lancement et peut en produire environ 400 par jour.

Imaginez si les Iraniens lançaient 1000 à 2000 Shahed dès le premier jour. Cela anéantirait l’ensemble du système de défense aérienne du groupe aéronaval américain. Il serait alors totalement vulnérable.

Les Iraniens pourraient alors lancer des missiles antinavires plus sophistiqués. Ces derniers sont plus rares ; ils en possèdent peut-être quelques milliers. Mais s’ils utilisent des drones pour affaiblir la défense aérienne, ils n’en auraient pas besoin de beaucoup. Ils pourraient également déployer des vedettes rapides équipées de missiles antinavires à courte portée.

Les risques encourus par les États-Unis sont colossaux. J’espère que les responsables en sont conscients. La marine américaine n’est pas parvenue à vaincre les Houthis. L’Iran représente un défi bien plus important.))

Par ailleurs, le site du média russe francophone a publié une autre vidéo iranienne sur les capacités de leurs missiles balistiques avec la destruction obligatoire des bases militaires américaines au Moyen-Orient.

Sources : Infos Brutes via Réseau international