Yémen : les forces de Sanaa chassent les factions pro saoudiennes de deux districts. 22 martyrs et blessés dans les raids saoudiens à Saada

Média militaire yéménite, tribune médiatique des forces armées de Sanaa a publié samedi des images des combats contre les factions pro saoudiennes indiquant les avoir chassées de leurs derniers bastions situés sur les hauteurs dans les districts d’Al-Madharbah et de Ras Al-Arah, dans le gouvernorat de Lahij.

D’après la chaine al-Masirah, ces factions « ont été délogées du camp de Kharaz, de son axe stratégique et de la ligne côtière, jusqu’à Khor Amira ». Ce qui selon elle « entraîne la libération d’un certain nombre de camps et de sites stratégiques qui contrôlent et surplombent directement le golfe d’Aden, la mer d’Arabie et le détroit de Bab el-Mandeb ».

Elle indique que des missiles et des drones Rajoum et Shawaz ont été entre autres utilisés pendant la bataille. Elle cite aussi « des tirs d’artillerie de différents calibres, des affrontements à diverses distances, depuis le tir à bout portant jusqu’aux lance-roquettes et fusils d’assaut Kalachnikov, en passant par les tireurs d’élite et les rafles de mitrailleuses ».

Les images montrent un effondrement généralisé et une fuite massive des factions pro saoudiennes avec leurs véhicules et leurs blindés de transport de troupes. Elles montrent la capture de dizaines de combattants dont des chefs et la saisine d’une importante quantité de matériel militaire provenant de dépôts d’armes.

Concernant le butin récupéré, al-Masirah dénombre entre autres des véhicules américains « Oshkosh », des drones turcs et les canons antiaériens russes « Shilka » à quatre tubes de calibre 14.

22 martyrs et blessés

Concernant les attaques saoudiennes contre le Yémen, l’agence de presse Saba à Sanaa a rapporté que 22 civils ont été tués et blessés, dont 6 migrants africains, à la suite de bombardements saoudiens qui ont ciblé la province de Saada, dans le nord du Yémen, au cours des dernières 72 heures.

La chaine al-Masirah a pour sa part rapporté samedi que l’Arabie saoudite avait lancé des frappes aériennes sur la capitale Sanaa, ciblant des sites à Bir Abu Shamla dans le district d’Al-Tahrir, faisant 15 blessés et endommageant plusieurs maisons, en plus de bombarder une station-service dans le village de Beit Al-Shaabi dans le district de Bani Matar.

Cinq raids ont ciblé la centrale électrique de Mocha et un raid sur un site du district d’Al-Shamaitain, à l’ouest du gouvernorat de Taïz, tandis que des frappes aériennes ont touché les réseaux de communication dans les districts d’Al-Sawma’a, de Mukayras et de la zone rurale d’Al-Bayda, dans le gouvernorat du même nom.

Selon des médias, d’autres raids ont ciblé des sites dans le district d’Al-Qubaita, dans le gouvernorat de Lahij, et des réservoirs de carburant appartenant à une station située dans le triangle d’Al-Sahoul, dans le district d’Al-Makhader, dans le gouvernorat d’Ibb, au centre du pays.

Vendredi, le porte-parole militaire des forces de Sanaa le général Yahya Saree, a accusé l’Arabie saoudite d’avoir lancé 104 frappes aériennes et de missiles au cours des dernières 24 heures sur des cibles dans la capitale Sanaa et les gouvernorats d’Al-Jawf, Taëz, Amran, Hajjah, Saada, Al-Hodeïda, Lahij, Al-Bayda et Al-Dhalea.

Saree a nié l’implication de ses forces dans le bombardement perpétré dans la ville d’al-Turbah dans le gouvernorat de Taëz et a accusé l’Arabie saoudite d’avoir ciblé le bâtiment, qui a coûté la vie à 11 civils.

Source : Médias