Dossiers Epstein : des experts de l’ONU évoquent de potentiels crimes contre l’humanité

Un groupe d’experts indépendants mandatés par le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies a rendu des conclusions alarmantes concernant l’affaire Jeffrey Epstein.

Selon eux, l’analyse de millions de documents liés au délinquant sexuel pointe vers l’existence d’un « réseau criminel mondial » dont les agissements pourraient être qualifiés de crimes contre l’humanité.

Un système fondé sur l’exploitation et la haine

Dans un communiqué officiel, les experts ont précisé que les crimes détaillés dans les dossiers du ministère américain de la Justice ont été perpétrés sur fond de croyances racistes, de corruption systémique et d’une « haine extrême des femmes ».

Le rapport souligne que ces actes témoignent d’une volonté délibérée de déshumanisation et d’exploitation des femmes et des jeunes filles.

Les rapporteurs ont insisté sur la gravité exceptionnelle des faits : « L’ampleur, la nature systématique et le caractère transfrontalier de ces atrocités sont tels qu’un certain nombre d’entre elles peuvent constituer des crimes contre l’humanité. »

Un appel à la transparence et à la justice

Face à la persistance de ces crimes sur une période aussi longue, les experts appellent à l’ouverture d’une enquête indépendante, exhaustive et impartiale.

Ils dénoncent notamment un « manque grave de conformité » et une « suppression non professionnelle » d’informations sensibles concernant les victimes.

À ce jour, plus de 1 200 victimes ont déjà été identifiées dans les documents rendus publics.

Cette opacité institutionnelle est lourdement critiquée : les experts estiment que l’hésitation à divulguer l’intégralité des informations expose les survivants à un « traumatisme psychologique renouvelé » et à une forme de « manipulation psychologique institutionnelle ».

Le poids des archives déclassifiées

Cette prise de position intervient alors qu’une loi bipartite, adoptée par le Congrès américain en novembre dernier, exige la publication de l’ensemble des dossiers Epstein.

Les documents déjà diffusés par le ministère de la Justice ont mis en lumière les liens étroits qu’entretenait l’homme d’affaires avec de hautes personnalités des secteurs politique, financier, universitaire et commercial.

Ces relations ont perduré bien après 2008, date à laquelle Jeffrey Epstein avait pourtant plaidé coupable de crimes de prostitution, incluant le détournement d’une mineure.

Source : Médias