Trump : Si Téhéran refuse tout accord, une frappe depuis Diego Garcia pourrait s’avérer nécessaire

Le président américain Donald Trump a déclaré que « les États-Unis pourraient être contraints d’utiliser la base insulaire de Diego Garcia, dans l’océan Indien, pour frapper l’Iran si Téhéran refuse tout accord ».

Dans le même ordre d’idées, la porte-parole de la Maison Blanche, Caroline Leavitt, a annoncé mercredi que « les États-Unis disposent de nombreuses justifications pour lancer une frappe contre l’Iran », tout en affirmant qu’« il serait judicieux pour Téhéran de rechercher un accord afin d’éviter tout conflit ».

Mme Leavitt a ajouté que « les Iraniens devraient fournir davantage de détails dans les deux semaines à venir », soulignant que « les progrès réalisés sur la question iranienne sont limités ».

Réunion du Conseil de paix demain Jeudi

Par ailleurs, la Maison Blanche a annoncé que « M. Trump présidera une réunion du Conseil de paix à Washington jeudi, au cours de laquelle il annoncera que les États membres se sont engagés à verser plus de 5 milliards de dollars pour la reconstruction et l’aide humanitaire à Gaza ».

Levitt a également expliqué que « les États membres s’étaient engagés à fournir des milliers de soldats pour une force internationale visant à stabiliser Gaza ».

Deux cycles de négociations indirectes entre les États-Unis et l’Iran concernant le programme nucléaire iranien ont débuté à Mascate et à Genève, dans un contexte de tensions croissantes dans la région et de renforcement de la présence militaire américaine. Téhéran a réaffirmé son attachement à ses droits nucléaires légitimes en vertu du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires.

Ces cycles de négociations ont fait suite à l’échec des précédents l’année précédente, qui avait coïncidé avec l’attaque israélienne contre l’Iran, au cours de laquelle les États-Unis étaient intervenus en bombardant des installations nucléaires iraniennes.

Source : Médias