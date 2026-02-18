Araghchi et Ben Farhan discutent des derniers développements des pourparlers indirects entre Téhéran et Washington

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a évoqué l’actualité régionale et les derniers développements des pourparlers indirects sur le nucléaire iranien lors d’un entretien téléphonique avec son homologue saoudien, Faisal ben Farhan, mercredi.

Ben Farhan a exprimé l’espoir que « les pourparlers en cours se poursuivraient jusqu’à la conclusion d’un accord ».

Cet appel intervient alors que deux cycles de négociations indirectes entre l’Iran et les États-Unis se sont tenus à Mascate et à Genève. Téhéran a réaffirmé son sérieux et sa volonté de formuler des propositions constructives.

Le mois dernier, le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane, lors d’un entretien téléphonique avec le président iranien Massoud Pezeshkian, a affirmé que « l’Arabie saoudite n’acceptera aucune agression, menace ou escalade des tensions contre l’Iran » et a déclaré que son pays était « prêt à coopérer avec Téhéran et les autres pays de la région afin d’instaurer une paix et une sécurité durables ».

Comme l’a rapporté l’Agence France-Presse au début du mois dernier, un responsable saoudien a déclaré que Riyad, le Qatar et Oman avaient averti Washington qu’une attaque contre Téhéran entraînerait de « graves répercussions ».

