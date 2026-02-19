Bill Gates annule son discours d’ouverture en Inde sur fond de polémique sur ses liens avec Epstein

Le cofondateur de Microsoft, Bill Gates, s’est retiré du discours d’ouverture qu’il devait prononcer au TI-Impact Summit en Inde. Ce désistement survient alors que les interrogations persistent sur ses liens passés avec Jeffrey Epstein, condamné pour crimes sexuels.

Un retrait brusque malgré un agenda chargé

Arrivé en Inde en début de semaine, le milliardaire devait initialement intervenir lors de ce sommet international, juste après le Premier ministre indien Narendra Modi. Sa fondation collabore actuellement avec le gouvernement local pour « utiliser l’intelligence artificielle pour servir la communauté ».

Cependant, Bill Gates a annulé sa participation brusquement jeudi matin, quelques heures seulement avant de s’adresser à un auditoire prestigieux comprenant le président français Emmanuel Macron et l’homme le plus riche d’Inde, Mukesh Ambani.

Position officielle de la Fondation Gates

Pour justifier cette absence de dernière minute, la Fondation Gates a publié le communiqué suivant :

« Après un examen attentif, et afin de concentrer les efforts sur les priorités clés du sommet de l’IA, M. Gates ne prononcera pas son discours d’ouverture. »

L’organisation a toutefois précisé qu’elle « restait pleinement engagée dans son travail en Inde pour faire progresser les objectifs de santé et de développement partagés ».

C’est Angkor Fur, chef de cabinet pour l’Afrique et l’Inde, qui représentera la fondation au sommet.

Un revirement en moins de 48 heures

Ce changement de programme est d’autant plus notable qu’il intervient moins de 48 heures après une première confirmation officielle.

La fondation affirmait alors que Bill Gates « assistera au sommet de l’impact de l’intelligence artificielle, et donnera son mot principal comme prévu ».

L’ombre de Jeffrey Epstein

Bien que la fondation n’ait pas lié explicitement ce retrait aux controverses personnelles du milliardaire, la publication de nouveaux dossiers concernant Epstein fin janvier a intensifié la polémique. Le nom de Bill Gates apparaissant dans ces documents, l’attention médiatique s’est focalisée sur sa relation avec le financier déchu.

De son côté, Bill Gates a nié l’authenticité d’un document électronique rédigé par Epstein, le qualifiant de « faux ». Il a réitéré ses excuses concernant ses interactions passées avec son ancien partenaire, déclarant : « Je regrette chaque minute que j’ai passée avec lui. »