Grande-Bretagne : Un rapport documente 964 cas de répression contre les militants pro-palestiniens en 6 ans

Un nouveau rapport du Centre européen de soutien juridique (ELSC), relayé par Middle East Monitor, dresse un bilan alarmant de la situation en Grande-Bretagne. Entre janvier 2019 et août 2025, 964 incidents de répression anti-palestinienne ont été documentés.

L’étude met en lumière un schéma complexe de répressions institutionnelles ciblant la solidarité intersectorielle avec la Palestine.

Une accélération marquée après octobre 2023

Les données révèlent une nette augmentation du nombre de cas suite aux événements d’octobre 2023. Lors d’une conférence de presse, les auteurs ont décrit une explosion des signalements enregistrés depuis le début de la guerre israélienne contre la bande de Gaza.

Les acteurs de la répression

Le rapport identifie une grande diversité d’intervenants impliqués dans ces mesures restrictives, avec une implication notable des organes liés à l’État :

Le rapport a identifié un large éventail d’acteurs impliqués dans la répression de la solidarité avec la Palestine, les forces de l’ordre et les organismes affiliés à l’État jouant un rôle prépondérant. La police et les agents de sécurité ont été impliqués dans 220 incidents documentés, ce qui en fait les auteurs les plus fréquents.

Les établissements d’enseignement sont responsables de 192 incidents, tandis que les groupes de défense et de contentieux pro-israéliens sont liés à 141 cas et les journalistes et professionnels des médias à 113 incidents.

Les données montrent également que la répression cible de manière disproportionnée les employés et les organisateurs du secteur public.

Les étudiants, les universitaires et les enseignants constituent le groupe le plus ciblé, avec 336 incidents, suivis des militants et des organisateurs avec 229 incidents.

Les employés des secteurs public et privé sont victimes de 169 incidents, tandis que 71 incidents concernent des artistes et des travailleurs culturels.

Ces conclusions font partie de l’Indice de répression du Royaume-Uni, une base de données nationale consultable développée en partenariat avec Forensic Architecture et lancée au Frontline Club de Londres.

La base de données recense les arrestations, les licenciements, les suspensions et les annulations d’événements.

Lancée en Allemagne en 2025, elle est désormais accessible au public au Royaume-Uni et est présentée comme la première base de données de ce type dans le pays.