Trump a besoin de la base Diego Garcia pour attaquer l’Iran

Le président américain Donald Trump a laissé entendre qu’il a besoin de la base militaire de Diego Garcia, située dans l’océan Indien, en cas de confrontation militaire avec l’Iran, ainsi que de l’aéroport de Fairford, au Royaume-Uni,

Si l’Iran refusait de conclure un accord, les États-Unis pourraient être contraints d’utiliser Diego Garcia, dans l’archipel des Chagos, et l’aéroport de Fairford pour repousser une éventuelle attaque d’un « régime très dangereux », a-t-il écrit dans un message publié mercredi sur sa plateforme Truth Social.

Il a écrit ce tweet alors que la Grande-Bretagne s’apprête à restituer cet archipel à la république de Maurice tout en obtenant un bail d’utilisation de 99 ans qui a été signé l’an dernier qui pourrait être prolongée 40 années supplémentaires.

Trump a contesté cette démarche britannique la qualifiant de « signe de faiblesse ».

La base de Diego Garcia doit sa réputation de « porte-avions insubmersible » à son rôle crucial de plateforme de lancement pour les bombardiers stratégiques lourds tels que le B-52.

Bien plus qu’une simple piste d’atterrissage pour avions militaires, cette base constitue une station de surveillance et de renseignement électromagnétique extrêmement sensible, permettant aux nations qui l’utilisent d’exercer une suprématie en matière de renseignement.

Elle accueille différents types de bombardiers furtifs américains et abrite des installations logistiques essentielles ainsi que des armements stratégiques. Outre son rôle de coordination entre les forces navales et aériennes américaines dans la région s’étendant de l’océan Indien aux mers d’Arabie et Rouge, la base assure cette coordination.

Elle a servi de base de lancement pour des frappes aériennes lors de plusieurs conflits, notamment la seconde guerre du Golfe (1990-1991), l’invasion américaine de l’Afghanistan en 2001 et la phase initiale de l’invasion américaine de l’Irak en 2003.

Les frappes de bombardiers furtifs américains B-2 qui ont ciblé trois des sites nucléaires iraniens les plus importants – Fordow, Natanz et Ispahan – en juin dernier ont été lancées depuis Diego Garcia.

Située à 4 000 kilomètres de l’Iran, des responsables militaires iraniens avaient déjà menacé l’année dernière de la frapper.

Avec la chaine qatarie al-Jazeera