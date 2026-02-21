Liban : Dix martyrs et 24 blessés lors d’attaques israéliennes dans la vallée de la Bekaa, dans l’est du pays

Dix Libanais ont été tués et 24 autres blessés lors d’une série de frappes aériennes menées par les forces d’occupation israéliennes dans la vallée de la Bekaa, dans l’est du Liban, dans un bilan provisoire. Ces frappes, qui ont eu lieu vendredi soir, ont ciblé les localités de Riyaq, Bednayel, Qasr Naba et la plaine de Tamnin.

Un communiqué du Centre des opérations d’urgence de santé publique du ministère de la Santé publique a annoncé que des raids ennemis israéliens sur plusieurs villes de la vallée de la Bekaa ont entraîné la mort de 10 citoyens et fait 24 blessés, dont trois enfants, selon un dernier bilan.

Avant ces attaques, les forces d’occupation avaient déjà ciblé le camp de réfugiés d’Aïn al-Hilweh, à Saïda, dans le sud du Liban, faisant deux morts et plusieurs blessés parmi les Palestiniens, selon notre correspondant.

Le Hamas a confirmé la mort des martyrs Bilal Dib Al-Khatib et Muhammad Tariq Al-Sawi, tués lors de cette frappe israélienne contre le quartier général des forces de sécurité dans le camp d’Ain Al-Hilweh.

L’armée d’occupation israélienne a prétendu dans un communiqué que « l’attaque au Liban a été menée par un navire de la marine israélienne. Cette attaque navale contre le Liban confirme notre capacité à frapper de multiples cibles au Moyen-Orient » soulignant que la marine peut être utilisée si l’armée de l’air est engagée dans des opérations contre l’Iran ou pour la défense nationale ».

Le communique a ajouté : « Nous pouvons recourir à la marine lorsque des renforts sont nécessaires sur d’autres théâtres d’opérations, comme au Liban ou au Yémen ».

Et de conclure : « L’attaque navale contre les quartiers généraux du Hezbollah et du Hamas au Liban est un message clair adressé aux alliés de l’Iran ».

A noter que des témoins oculaires dans la Bekaa, ont rapporté avoir entendu et vu des chasseurs israéliens.

Ces attaques s’inscrivent dans le cadre des violations répétées par « Israël » de l’accord de cessez-le-feu du 27 novembre 2004, de la résolution 1701 du Conseil de sécurité des Nations unies de 2006 et de la souveraineté libanaise.

Pour sa part, le Hezbollah a confirmé la mort du commandant Hussein Mohammad Yaghi, fils de l’ancien député Mohammad Yaghi, suite aux raids menés dans la vallée de la Bekaa.

