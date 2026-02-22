Daech qualifie al-Charaa de « marionnette contrôlé par les Occidentaux » et déclare la guerre au régime actuel « des impies apostasiés »

Le groupe Daech (EI) a revendiqué samedi deux attentats visant des militaires syriens dans le nord et l’est de la Syrie, marquant ainsi ce qu’il a qualifié de « nouvelle phase d’opérations » contre le régime.

Dans un communiqué diffusé par son agence de presse affiliée, Dabiq, le groupe a déclaré avoir ciblé un « membre du régime syrien » à Mayadin, dans la province de Deir Ezzor, à l’aide d’un pistolet, et avoir attaqué deux autres soldats à la mitrailleuse à Raqqa, dans le nord du pays.

Parallèlement, la Direction de la communication du ministère syrien de la Défense, a rapporté qu’un soldat de l’armée syrienne avait été pris pour cible par des assaillants non identifiés dans le village d’al-Wasita, dans la campagne au nord de Raqqa. Il est décédé sur le coup, ainsi qu’un civil, selon l’agence de presse arabe syrienne SANA.

Ces derniers incidents surviennent deux jours après que Daech a revendiqué un autre attentat à Deir Ezzor, qui a coûté la vie à un membre des Forces de sécurité intérieure du ministère de l’Intérieur et en a blessé un autre.

Un premier message depuis deux ans

Dans un message audio attribué à son porte-parole Abou Hudhayfa al-Ansari et diffusé en ligne samedi, Daech a en outre exhorté ses membres à combattre le gouvernement syrien intérimaire.

Il s’agit du premier message de ce type diffusé par le groupe jihadiste takfiriste depuis deux ans.

Ahmad Al-Charaa alias Abou Mohamad al-Joulani appartenait initialement à Daech, avant de faire scission et de fonder le front al-Nosra auquel il a changé plusieurs fois de noms pour finalement adopter l’appellation Hayat Tahrir al-Cham.

Samedi soir, Abou Hudhayfa al-Ansari, l’a qualifié de « marionnette sans âme contrôlée par les pays occidentaux », ajoutant que son sort serait finalement similaire à celui du président déchu Bachar al-Assad.

Dans cet enregistrement audio, le premier diffusé par le groupe depuis près de deux ans, Daech a promis de lancer de nouvelles attaques en Syrie.

Il y incite ses partisans à « combattre le nouveau régime syrien, son gouvernement laïc et son armée nationale », les taxant « d’impies apostasiés » demandant que cela devienne une « priorité » dans la prochaine phase.

Al-Ansari y déclare que la Syrie était passée « de l’occupation iranienne à l’occupation turco-américaine ».

Cette déclaration intervient après des informations faisant état d’attaques ayant fait des dizaines de morts et de blessés ces derniers mois en Syrie, en Irak, au Pakistan et dans d’autres régions du monde.

En décembre dernier, le groupe a mené une attaque dans le centre de la Syrie qui a coûté la vie à trois Américains, incitant les États-Unis à lancer des frappes aériennes intensives contre ce qui est considéré comme des repaires de l’EI dans le pays.

Daech a mené six attaques contre des cibles du gouvernement syrien depuis la chute du régime du président Bachar al-Assad en décembre 2024.

Ces dernières heures, plusieurs comptes de réseaux sociaux et chaînes Telegram soutenant cette organisation terroriste ont appelé à une intensification des attaques à moto et à l’arme à feu en Syrie.

Un rapport publié la semaine dernière par le Bureau des Nations Unies contre le terrorisme indique qu’al-Charaa et deux ministres de haut rang ont été visés par cinq tentatives d’assassinat manquées perpétrées par le groupe extrémiste.

Irak : Le transfert réussi

Ce dimanche, le Conseil national de sécurité irakien a annoncé le transfert réussi, sans incident de sécurité, de membres de Daech des prisons syriennes vers l’Irak. De fin janvier au 20 février, plus de 5 700 détenus ont été transférés, dans le cadre d’une « mesure préventive prise par Bagdad pour protéger la sécurité nationale des risques de toute défaillance sécuritaire pouvant survenir dans les centres de détention en Syrie ».

L’Irak a également annoncé avoir achevé l’interrogatoire initial de plus de 500 prisonniers présumés, dans le cadre des préparatifs en vue de leur retour dans leurs pays d’origine après la conclusion des enquêtes et des procédures légales, soulignant que leur présence dans le pays est temporaire en vue de leur retour dans leurs pays d’origine.

Sachant qu’ils sont originaires de 67 pays.

Le transfert de ces détenus est intervenu après le retrait des groupuscules kurdes des Forces démocratiques syriennes (FDS) du camp d’Al-Hol, dans le nord-est de la Syrie, suite aux combats avec l’armée syrienne, qui a ensuite pris le contrôle du camp et de ses environs.

Les détenus étaient incarcérés dans des centres gérés par les FDS avant que Damas n’en prenne la gestion. Une coordination a ensuite eu lieu entre les États-Unis, la Syrie et l’Irak afin de décider du transfert d’un certain nombre de détenus vers le territoire irakien.

La Turquie a déclaré vouloir en rapatrier 180 turcs.

