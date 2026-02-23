« Israël » interdit 5 médias jérusalémites « pour dissimuler les informations sur al-Qods et al-Aqsa »

Le gouvernement israélien a annoncé l’inscription de cinq médias palestiniens opérant dans la ville sainte d’al-Qods occupée (Jérusalem) sur sa liste d’« organisations terroristes ».

La liste publiée indique que la décision a été prise le 16 février. Selon la liste mise à jour à la même date, les médias concernés sont : Al-Asima, Al-Mi’raj, Al-Quds Al-Bousala, Midane Al-Quds et Quds Plus.

La décision a été signée par le ministre de la Sécurité du gouvernement d’occupation, Yisrael Katz, qui classe un certain nombre de plateformes médiatiques électroniques palestiniennes comme « armes » du mouvement Hamas et les traite en vertu de la loi israélienne antiterroriste.

Selon le site d’information Quds news, cette nouvelle mesure qui s’ajoute à la longue liste de répression et de censure, a pour but d’isoler al-Qods et la mosquée d’Al-Aqsa et de dissimuler leurs informations au reste du monde.

Ces plateformes opèrent à Jérusalem occupée, où elles sont confrontées à un environnement de plus en plus restrictif, marqué par des interdictions de diffusion, du harcèlement, des convocations et la confiscation de matériel. La désignation des médias jérusalémites comme organisations « terroristes » est indissociable de la volonté de dissimuler la réalité de la situation dans la ville, sur fond d’accélération de la judaïsation et des projets de colonisation, d’intensification des incursions et d’imposition de restrictions sans précédent à la présence palestinienne à Jérusalem et à la mosquée Al-Aqsa.

Suite à cette décision, la chaîne Capital Network né à Jérusalem grâce à des initiatives locales et autofinancées a lui aussi annoncé la suspension de toutes ses activités médiatiques, « afin de protéger ses correspondants et journalistes jérusalémites de l’oppression et de l’agression de l’occupation », selon un communiqué publié par la chaîne dimanche soir.

De son côté, le Forum des médias palestiniens a condamné lundi la décision, estimant qu’elle représente une tentative manifeste de museler la voix palestinienne indépendante, de déformer son rôle dans la transmission de la vérité et de dissimuler ce qui se passe sur le terrain, et d’empêcher le récit palestinien d’atteindre le public arabe et international.

Ce qui constitue selon lui « une violation flagrante de la liberté de la presse et d’expression ».

Assurant que ces mesures n’empêcheront pas les médias palestiniens de remplir leur mission professionnelle et nationale, le forum a appelé les organisations internationales de défense des médias et des droits de l’homme à condamner cette décision et à se solidariser avec les médias palestiniens, exigeant que la communauté internationale assume ses responsabilités en matière de protection de la liberté de la presse et tienne pour responsables ceux qui instrumentalisent les lois antiterroristes pour criminaliser le travail légitime des médias.

Selon al-Quds news, la décision israélienne s’inscrit dans un contexte plus large de ciblage des journalistes tel qu’il a été observé durant la guerre à Gaza. Selon les derniers chiffres du Comité pour la protection des journalistes (CPJ), 252 journalistes et professionnels des médias ont été tués depuis le début du conflit, un des bilans les plus lourds enregistrés dans un seul conflit ces dernières décennies.

Parallèlement, l’occupation israélienne continue d’arrêter et de détenir des journalistes en Cisjordanie et à Jérusalem où 98 cas d’arrestations de journalistes et de professionnels des médias entre le 7 octobre 2023 et le 30 janvier 2026 ont été recensés par le Comité pour la protection des journalistes qui a fait état de mauvais traitements et de tortures en prison.

Al-Quds news indique que les autorités de l’occupation israéliennes ont annoncé ce lundi la prolongation, pour la douzième fois, de 90 jours de la fermeture des bureaux d’Al Jazeera à Ramallah, en vertu des mesures d’urgence imposées par le mandat britannique sur la Palestine en 1945

Source : Médias