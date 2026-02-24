Directeur de CAIR aux USA : Israël possède la plus grande banque de peaux humaines, surpassant la Chine et l’Inde ? D’où ?

« Israël possède la plus grande banque de peau humaine au monde », a déclaré Khalid Turaani, directeur exécutif du Conseil des relations américano-islamiques (CAIR) dans l’Ohio, lors d’une séance devant le Comité judiciaire du Sénat, s’opposant au projet de loi « SB 87 ».

Selon la chaine qatarie Al Jazeera, ce projet de loi devrait reconnaître formellement l’antisémitisme et classer les manifestations et activités anti-israéliennes comme des infractions punissables.

Turaani a publié une vidéo sur son compte Instagram documentant ses déclarations, basées sur un reportage diffusé par la chaîne israélienne Channel 12 en mars 2014 qui se targuait depuis qu’Israël posséderait « la plus grande banque de peau humaine du monde ».

Dans la vidéo, il a déclaré : « À votre avis, d’où viennent toutes ces peaux ? Ils ont plus de peau humaine que la Chine et l’Inde réunies. »

Il a ajouté : « Ils écorchent littéralement les corps de mes frères et sœurs en Palestine, et c’est de là que vient leur source de peau humaine. Si je les traite de nazis, votre loi me punira. »

Selon Al Jazeera, La déclaration a suscité une vive attention sur les réseaux sociaux, de nombreux tweets la reprenant et exprimant leur soutien à Tarani pour avoir mis en lumière les souffrances des Palestiniens, ce qui a déclenché un large débat sur le projet de loi américain et ses effets potentiels sur la liberté d’expression.

La déclaration d’Al-Tarani a également relancé les nombreuses questions soulevées par les organisations de défense des droits de l’homme et les organisations gouvernementales concernant le vol d’organes par Israël sur les corps de martyrs à Gaza pendant la guerre d’extermination.

Des rapports antérieurs ont traité de cas de corps palestiniens remis aux autorités avec des organes internes manquants, ce qui a relancé le débat sur les pratiques de l’occupation à l’encontre des civils.

En 2014, la directrice de la banque de peaux humaines Malka Shaot avait reconnu ceci lors d’un reportage télévisé sur la chaine israélienne 10 .

L’ancien directeur de l’institut de médecine légale, Abu Kabir en « Israël », Yehuda Hess avait admis que des organes palestiniens avaient été volés durant la première et la seconde intifada.

Euro Med a affirmé qu’Israël est l’une des plus grandes plaques tournantes mondiales de commerce illégal d’organes humains. Et il détient depuis le 7 octobre une dizaine de corps ainsi que les restes d’au moins 145 Palestiniens dans ses morgues et environ 255 dans son soi-disant « cimetière des numéros », proche de la frontière avec la Jordanie et refuse de les remettre à leurs proches.

Source : Médias