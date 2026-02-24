Pour renforcer ses capacités de défense, la Somalie reçoit un système d’alerte précoce de la Turquie

Le gouvernement fédéral somalien a reçu un système d’alerte précoce de défense aérienne de pointe, fourni par la Turquie. Cette acquisition, selon le site internet Somalia Now, améliore considérablement la capacité du pays à surveiller et à protéger son espace aérien.

Ce nouveau système, baptisé ALP100-G, est un radar avancé permettant de détecter et de suivre diverses menaces aériennes. Il contribue à rehausser le niveau de préparation de la défense et à renforcer la capacité des institutions de sécurité à réagir rapidement et efficacement.

Selon des sources sécuritaires citées par Somalia Now, « le déploiement de ce système s’inscrit dans un plan plus vaste de développement de l’infrastructure de sécurité aérienne de la Somalie, alors que le gouvernement s’attache à moderniser les systèmes de surveillance et à renforcer les institutions responsables de la défense et de la sécurité nationale ».

Cette mesure témoigne du renforcement de la coopération en matière de défense entre la Somalie et la Turquie, qui s’est récemment étendue à la formation, au renforcement des capacités et à la fourniture d’équipements techniques spécialisés aux forces armées.

La coopération en matière de défense entre les deux pays est considérée comme un élément important des efforts visant à renforcer la souveraineté et les capacités de défense de la Somalie, compte tenu du besoin croissant de protéger son espace aérien et de contrer toute menace potentielle.

