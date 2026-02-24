USA: trois frères israélo-américains de haut rang jugés pour trafic sexuel et agressions

Oren Alexander, 37 ans, au centre, et son frère jumeau, Alon Alexander, à droite, assistent à leur audience de mise en liberté sous caution à Miami. ©Getty Images

Trois frères israélo-américains sont jugés aux États-Unis, accusés d’avoir violé et agressé sexuellement des dizaines de femmes pendant des années. Ils sont accusés de s’être procuré divers types de drogue, GHB, champignons ou cocaïne pour soumettre leurs victimes avant de les agresser.

Les jumeaux Alon et Oren Alexander, 37 ans, ainsi que leur frère Tal Alexander, 38 ans, sont accusés de s’être « livrés à l’exploitation sexuelle, notamment en droguant, agressant sexuellement et violant de manière répétée des dizaines de victimes féminines », pendant des années, selon un communiqué du parquet du district sud de New York.

Les procureurs affirment que ces frères ont chacun violé au moins dix victimes et, dans certains cas, les ont menacées si elles parlaient.

Originaires d’Israël, les frères Alexander se sont construit une carrière dans l’immobilier de luxe, servant des clients de haut niveau et des célébrités, notamment Jared Kushner, Ivanka Trump, Kim Kardashian et Kanye West.

Plusieurs plaintes au civil ont été déposées au cours des dernières années. En février 2025, au moins 17 femmes avaient porté plainte contre un ou plusieurs des frères, les accusant d’agressions et de séquestrations à Miami, Manhattan et même Moscou.

La première femme à témoigner publiquement, Kate Whiteman, a porté plainte contre Oren et Alon Alexander en mars 2024, les accusant d’agression sexuelle à New York en 2012. Elle a été retrouvée morte en Australie à la fin de l’année dernière.

Quelques mois après le dépôt de sa plainte, les frères ont été arrêtés en même temps que leur aîné et inculpés de trafic sexuel.

La semaine dernière, devant le tribunal, leur père, Shlomi Alexander, immigré d’Israël aux États-Unis où il avait d’abord créé une société de sécurité avant de se lancer dans l’immobilier à Miami, a déclaré que les poursuites judiciaires avaient débuté par une tentative d’extorsion de 35 millions de dollars à son encontre.

Ces développements surviennent dans un contexte de surveillance accrue des dirigeants occidentaux et des personnalités du monde des affaires impliqués dans des transactions avec le délinquant sexuel condamné Jeffrey Epstein, qui avait des liens avec l’agence d’espionnage du régime israélien Mossad.

Source : Avec PressTV