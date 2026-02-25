L’occupation israélienne continue de menacer l’armée libanaise à Sarda, au sud du Liban

Notre correspondant au sud du Liban a rapporté que « des drones israéliens ont proféré des menaces ouvertes contre l’armée libanaise, accompagnées de tirs de mitrailleuses, dans la zone agricole de Sarda ».

Dans les détails, un hélicoptère israélien a diffusé des menaces par haut-parleur à l’intention des militaires libanais stationnés le long d’une voie d’infiltration dans la région de Sarda, au sud de Khiam, les sommant de quitter les lieux.

L’armée ennemie a déclaré dans un communiqué : « Nos forces ont tiré des coups de semonce sur les soldats libanais pour leur ordonner de cesser leurs activités. »

Elle a souligné : « Nous avons adressé un avertissement aux soldats libanais, puis contacté les instances de coordination pour leur demander de mettre fin à ces activités, mais nous n’avons reçu aucune réponse. »

Le texte ajoute : « Nous avons observé des soldats libanais entrain d’établir un poste militaire de manière désordonnée près de nos forces au Sud-Liban. »

