Trump accuse l’Iran de « concevoir des armes capables de frapper les Etats-Unis »

Donald Trump a accusé mardi l’Iran de concevoir des armes capables de frapper les Etats-Unis et de poursuivre de « sinistres ambitions nucléaires », tout en prétendant privilégier la voie diplomatique vis à vis de Téhéran.

Alors que les Etats-Unis font pression sur l’Iran en déployant un dispositif militaire massif dans la région du Golfe, une troisième session de pourparlers indirects entre les deux pays ennemis est prévue jeudi à Genève.

L’Iran a « déjà développé des missiles qui peuvent menacer l’Europe et nos bases » militaires et « travaille à bâtir des missiles qui pourront atteindre bientôt les Etats-Unis », a dit le président américain mardi, dans son discours de politique générale devant le Congrès.

« Ils avaient été avertis de ne plus tenter à l’avenir de reconstituer leur programme d’armement, en particulier les armes nucléaires. Pourtant, ils continuent et (…) poursuivent à l’heure actuelle leurs sinistres ambitions nucléaires », a-t-il prétendu.

« Ma préférence va à une résolution de ce problème par la diplomatie, mais une chose est sûre: je ne permettrai jamais au principal soutien mondial du terrorisme (…) de se doter d’une arme nucléaire », selon ses propres termes.

« Nous sommes en négociations avec eux. Ils veulent conclure un accord, mais nous n’avons pas encore entendu ces mots clés: +Nous n’aurons jamais l’arme nucléaire+ », a-t-il dit.

Pourtant, les hauts dirigeants iraniens affirment depuis longtemps que l’arme nucléaire est prohibée par l’Islam.

Téhéran se défend de telles ambitions militaires, mais insiste sur son droit au nucléaire civil, en vertu du Traité de non-prolifération (TNP) dont il est signataire.