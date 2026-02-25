Nouvelles menaces israéliennes au Liban. Réunion du Mécanisme

Le ministre libanais des Affaires étrangères, Youssef Rajji, a déclaré que son pays avait été averti qu’Israël lancerait des frappes encore plus dévastatrices contre ses infrastructures en cas de nouvelle guerre entre Israël et le Hezbollah.

Le ministre a ajouté, lors d’une déclaration à la presse en marge d’une session du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies à Genève, que les autorités libanaises avaient appelé le Hezbollah à ne riposter d’aucune manière si un conflit éclatait entre Washington et Téhéran, ce qui créerait une situation dangereuse pour les civils libanais.

Sur son compte Instagram, M. Rajji a écrit : « J’espère que le Hezbollah s’abstiendra de toute nouvelle aventure et épargnera au Liban de nouvelles destructions. Nous avons reçu des avertissements indiquant que toute intervention de leur part pourrait inciter Israël à frapper nos infrastructures, et nous mettons tout en œuvre pour l’empêcher.»

Le Comité de surveillance du cessez-le-feu au Liban (le « Mécanisme ») a tenu sa 17e réunion ce mercredi dans le quartier général de la FINUL à Naqoura, dans le sud du Liban, alors que des violations et des attaques israéliennes se poursuivent.

La dernière réunion du comité remonte au moirs de décembre dernier, avec la participation d’officiers et de deux représentants civils libanais et israéliens.

L’ambassade des États-Unis à Beyrouth a annoncé à la fin du mois dernier que le Mécanisme se réunirait en février, mars et avril, et a affirmé que ces réunions continueraient de constituer un forum essentiel pour la coordination militaire entre les parties participantes.

Entretemps, l’occupation israélienne poursuit ses violations et ses attaques contre la souveraineté libanaise dans le sud du pays.

Un contingent ennemi, composé d’un véhicule blindé de transport de troupes Namer, de plusieurs soldats et d’un camion GMC, a progressé depuis Tell al-Hamames vers la région d’Amra et les abords des vergers de Wazzani, en territoire libanais.

La nuit dernière, des explosions ont été perpétrées par les forces ennemies dans la région de Jabal Balat. Il s’est avéré qu’elles étaient dues à la destruction d’une maison par les forces d’occupation dans la ville de Marwahine.

Bombes explosives sur la localité de Odaysseh

Notre correspondant a rapporté que l’armée libanaise a utilisé un bulldozer pour ériger un rempart de terre le long de la route empruntée par les véhicules d’occupation près de Tell al-Hamames.

Par ailleurs, la France a annoncé ce mercredi qu’elle organisera une conférence internationale de soutien à l’armée et aux forces de sécurité intérieure libanaises le 5 du mois prochain, soulignant qu’elle vise à « soutenir les efforts du gouvernement libanais pour renforcer la souveraineté de l’État sur son territoire ».

Source : Divers