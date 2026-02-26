Sayyed Al-Houthi : La chute de la tyrannie sioniste est une promesse divine, et la Oumma doit assumer ses responsabilités

Le chef du mouvement Ansarullah au Yémen, sayyed Abdel-Malik Al-Houthi, a affirmé que « l’ennemi israélien est ouvertement agressif et criminel, d’une manière véritablement abominable », soulignant que « les sionistes poursuivent leur campagne de violence contre la Oumma par le biais de meurtres et de génocide, et cela se reflète dans les déclarations de leurs responsables, leurs programmes scolaires, leur culture et leurs médias ».

Dans sa conférence du Ramadan, sayyed Al-Houthi a déclaré que « la promesse divine de la chute de la tyrannie sioniste est inévitable et indéniable », appelant « la Oumma à agir de manière responsable pour faire face à cette tyrannie ».

Il a souligné que « les Arabes courent après les Etats-Unis, qui soutiennent l’ennemi israélien, sont complices de ses crimes et de ses objectifs, et qui sont alignés sur l’agenda sioniste », notant que « les sionistes considèrent les musulmans comme des animaux » et qu’ils « bafouent le sang, l’honneur, les richesses et les lieux saints de notre Oumma ».

Concernant la situation dans le monde arabe, sayyed al-Houthi a critiqué les régimes et les gouvernements qui s’orientent vers « l’adoption de politiques de normalisation », considérant cela comme une « loyauté envers l’ennemi israélien et l’acceptation de sa subjugation et de son contrôle ». Il a fait remarquer que « certains régimes prétendent que le contrôle de l’ennemi est devenu une réalité inévitable ».

Il a appelé la Oumma à « se tourner vers Dieu et à croire en la véracité de Sa promesse, afin qu’elle puisse agir pour affronter la tyrannie sioniste avec espoir et confiance ». Il a insisté sur le fait que « renverser la tyrannie sioniste exige des engagements concrets et fondés sur la foi, ainsi qu’un changement de cap ».

Il a également indiqué que « ceux qui décrivent les croyants en la promesse de Dieu comme manquant d’expérience politique ignorent les faits historiques majeurs et les changements survenus au fil du temps, et ils ont une vision superficielle des choses ».

Source : Médias