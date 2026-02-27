L’Afghanistan lance une opération militaire à la frontière pakistanaise et affirme avoir tué et capturé des soldats pakistanais

L’armée afghane a lancé jeudi une offensive de grande envergure contre des positions pakistanaises dans trois provinces frontalières, en riposte aux frappes aériennes du Pakistan. Ce dernier avait annoncé préparer une opération militaire d’envergure contre des « camps terroristes » en Afghanistan.

Le porte-parole du gouvernement afghan, Zabihullah Mujahid, a déclaré à Al Jazeera que « 40 soldats pakistanais avaient été tués dans la province de Kunar, dans l’est de l’Afghanistan, et que les corps de 13 d’entre eux avaient été transférés vers des bases militaires afghanes ».

M. Mujahid a souligné que « des unités spéciales ont entamé leurs opérations long de la ligne Durand, ligne de démarcation entre l’Afghanistan et le Pakistan, dans les provinces de Paktia, Khost, Kunar et Nangarhar ».

Une source militaire afghane a indiqué à la chaine satellitaire qatarie Al Jazeera que « l’armée afghane avait pris le contrôle de 13 postes militaires le long de la frontière avec le Pakistan lors des attaques, ajoutant que les opérations étaient « toujours en cours ».

Le gouvernement a confirmé la mort et la capture de soldats pakistanais lors de l’opération militaire menée à la frontière entre les deux pays.

Dans ce contexte, une source sécuritaire afghane a indiqué que « les forces afghanes s’étaient emparées de dix postes militaires pakistanais et en avaient détruit cinq autres », expliquant que « les combats s’intensifiaient dans de vastes zones le long de la ligne Durand ».

Reuters a cité un porte-parole affirmant que « les talibans lancent une offensive de grande envergure le long de la frontière avec le Pakistan ».

Un responsable militaire afghan a déclaré : « Les forces ont lancé des attaques de représailles contre des postes frontières pakistanais. »

Réponse du Pakistan

En réponse, le ministère pakistanais de l’Information a indiqué que « ses forces ont riposté aux tirs des talibans le long de la frontière », affirmant « qu’une action immédiate a été menée contre les attaques afghanes », qualifiées de « non provoquées ».

Les médias pakistanais ont rapporté que « les talibans ont commis une erreur d’appréciation et ont ouvert le feu sans provocation sur des postes frontières dans la province de Khyber Pakhtunkhwa ».

Source : Médias