    Le soutien des Américains à ‘Israël’ s’érode, selon un sondage

      Une famille palestinienne rompt le jeûne à Gaza, pendant le mois de Ramadan.
      Rédaction du site

      Les Américains sympathisent davantage avec les Palestiniens qu’avec les Israéliens, selon un sondage Gallup publié vendredi, après la guerre dévastatrice israélienne contre la bande de Gaza.

      Selon cette enquête, 41% des Américains interrogés déclarent aujourd’hui « sympathiser davantage avec les Palestiniens », tandis que 36% sympathisent davantage avec les Israéliens.

      Les auteurs de l’enquête expliquent que cette différence de cinq points de pourcentage n’est pas statistiquement significative, « mais elle contraste avec l’avance nette dont bénéficiait ‘Israël’ il y a seulement un an (46% contre 33%) et avec les avances plus importantes enregistrées au cours des 24 années précédentes ».

       « L’opinion publique américaine sur le conflit israélo-palestinien a évolué au cours des 12 derniers mois, et pour la première fois depuis 2001 (…) les Américains ne sont plus davantage favorables aux Israéliens qu’aux Palestiniens », selon Gallup.

      Ce revirement est notamment dû aux « indépendants », qui se disent affiliés à aucun parti ni républicain ni démocrate, et se reflète dans tous les groupes d’âge.

      Par ailleurs, 57% des Américains se disent favorables à un Etat palestinien. Le sondage Gallup a été réalisé par téléphone du 2 au 16 février auprès d’un échantillon de 1.001 adultes, avec une marge d’erreur de plus ou moins 4%.

      Source : Avec AFP

