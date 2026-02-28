Le ministère irakien de l’Intérieur dément les informations faisant état de tirs en provenance du Koweït vers l’un de ses postes frontières

Le ministère irakien de l’Intérieur a démenti vendredi les informations diffusées par certains médias et sur les réseaux sociaux concernant des tirs provenant du Koweït vers l’un de ses postes frontières situé dans le gouvernorat irakien de Bassora.

Le ministère a appelé les médias à la rigueur et à s’appuyer sur des sources officielles pour leurs reportages, et à ne pas se laisser influencer par des rumeurs susceptibles de semer la confusion et de nuire aux relations fraternelles entre l’Irak et le Koweït.

Le ministère a également indiqué « se réserver le droit d’engager les poursuites judiciaires nécessaires contre toute personne diffusant de fausses informations compromettant la sécurité et la stabilité ».

Certains médias ont fait état de tirs à la frontière irako-koweïtienne.

Source : Médias