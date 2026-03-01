Jour 1 de la 2nde guerre contre l’Iran : 24 provinces iraniennes frappées. Téhéran riposte contre toutes les bases américaines, en « Israël » et jusque dans l’océan indien

Un bâtiment bombardé par un missile iranien à Tel Aviv

Le premier jour de la seconde guerre lancée par les Etats-Unis et Israël contre l’Iran, ce samedi, s’est clôturée par une frappe iranienne sur Tel Aviv qui a détruit un bâtiment selon les images diffusées par les médias israéliens. Il y aurait eu deux israéliens tués et 21 blessés, selon un bilan officiel israélien provisoire.

200 avions israéliens, 24 provinces frappées

Dans la journée dans le cadre de l’agression israélienne baptisée « Rugissement du lion », quelque 200 avions militaires israéliens auraient, selon l’armée ennemie israélienne, frappé 500 cibles dans la capitale Téhéran, à Ispahan (centre), à Kermânchâh (ouest), à Karaj (ouest de la capitale) et Tabriz (sud). Dont des plateformes de missiles.

L’agression a commencé par des raids contre la capitale iranienne notamment contre le quartier où se trouve la résidence du guide suprême l’ayatollah Khamenei et la présidence.

Des images ont montré des dégâts dans la base navale Kanarak dans la province du Sistan-Baloutchistan au sud-est.

Le Croissant-Rouge iranien a annoncé que 24 provinces ont été touchées par des attaques et des dégâts, tandis que le bilan provisoire s’élevait à 201 martyrs et 747 blessés.

Une école primaire frappée

L’une de ces cibles a été une école primaire à Minab dans le gouvernorat de Hormuzgan dans le sud de l’Iran. L’attaque a tué plus de 118 personnes dont 85 élèves âgées de 7 à 14 ans.

Le gouverneur de Lamerd, une ville de la province de Fars, a déclaré que 16 athlètes femmes ont été tuées lors d’une attaque israélo-américaine contre une salle de sport de la ville.

Le Conseil suprême de sécurité nationale iranien a publié un communiqué numéro n° 1 appelant les citoyens à quitter Téhéran et certaines autres villes « autant que possible ».

Les écoles et les universités resteront fermées jusqu’à nouvel ordre, et la population est priée d’éviter les rassemblements dans les centres commerciaux. Les banques continueront de fonctionner et d’assurer leurs services, et les administrations fonctionnent actuellement à 50 % de leur capacité. Le gouvernement assure être en mesure de répondre aux besoins de la population et qu’il n’y a pas lieu de s’inquiéter.

L’armée iranienne a annoncé la destruction de 12 drones de combat et de reconnaissance israéliens dans différentes régions du pays au cours des dernières heures.

L’Iran a par ailleurs annoncé à l’Union européenne la fermeture « de facto » du très stratégique détroit d’Ormuz.

Base irakienne du Hachd al-Chaabi

La base militaire irakienne de Jurf al-Nasr, où est basée le groupe les Brigades du Hezbollah du Hachd al-Chaabi soutenue par l’Iran, a été la cible de deux vagues de frappes américaines, la seconde quelques heures seulement après une attaque attribuée aux États-Unis qui a tué deux combattants.

Un MSP et un MST frappés dans l’Océan indien

Dans un communiqué, le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) a annoncé que, lors de la 3eme et 4eme phases de l’opération Promesse tenue 4, il a ciblé un MSP, navire de soutien chargé de transporter des munitions, au port de Jabal Ali, au moyen de quatre drones et qu’il a été mis hors service.

Il a aussi fait état d’une attaque au moyen d’un missile Qader 380 contre un autre navire, un MST, chargé de ravitaillement en carburant des navires américains dans l’océan indien et ce simultanément d’une frappe contre la base américaine Abdallah al-Moubarak au Koweït visée à l’aide de 4 missiles balistiques et de 12 drones, provoquant la destruction de ses infrastructures ainsi que des tués et blessés.

Toutes les bases américaines dans 7 pays

Les forces armées iraniennes qui ont baptisé leur riposte « Promesse tenue 4 » ont bombardé au moyens de missiles et de drones 14 bases américains stationnées dans 7 pays arabes, à savoir le Qatar, les Emirats arabes unis, le Koweït, le Bahreïn, Erbil dans le Kurdistan irakien, la Jordanie, l’Arabie saoudite et l’Irak.

Dans leurs communiqués, les Gardiens de la révolution précisent avoir également visé les bases américaines suivantes :

Au Qatar, le plus important centre de surveillance américain de la région, le radar FP-132 situé au Qatar, dédié au suivi des missiles balistiques d’une portée allant jusqu’à 5 000 kilomètres. Le bureau des relations publiques du CGRI a assuré que ce radar a été entièrement détruit (Image ci-dessous). Les frappes ont également visé la base aérienne d’Al-Udeid, la plus grande base américaine de la région dans ce pays. « Le Qatar a été visé par 44 missiles et huit drones », a déclaré à l’AFP un diplomate s’exprimant sous couvert d’anonymat, faisant état de « huit blessés, dont un dans un état critique ».

Au Koweït, la base navale américaine située dans la zone d’Abdullah Al-Mubarak, à l’aide de quatre missiles balistiques et de douze drones, ce qui a provoqué la destruction de toutes les infrastructures critiques et causé la mort et des blessures à de nombreux soldats américains. Les forces iraniennes ont ciblé la base aérienne Ali Al Salem (Al Sakhra) dans ce pays, et qui abrite le camp Arifjan, le quartier général avancé du commandement central américain.

En Arabie saoudite, la base aérienne Prince Sultan, utilisée par les forces américaines. Le CGRI a confirmé avoir frappé la base à l’aide de missiles de précision et de drones. Cette base soutient les moyens de défense aérienne de l’armée américaine, notamment les batteries de missiles Patriot et le système THAAD.

En Irak, la base aérienne Harir, quartier général des forces spéciales et des commandos américains, par des frappes précises et directes. Dans le Kurdistan irakien, la base militaire d’Erbil près de l’aéroport d’Erbil.

A Bahreïn, le quartier général de la Cinquième flotte de la marine américaine à Manama, (base d’al-Juffair), avec des missiles et des drones. L’ambassade des États-Unis à Manama a declaree que le quartier d’al-Juffair et les immeubles de grande hauteur à Bahreïn sont dangereux pour le personnel américain.

L’hôtel Grand Air, fréquenté par de hauts gradés de l’armée américaine, est situé près du quartier général de la Cinquième flotte américaine a été frappé par un drone iranien.

En Jordanie, la base aérienne de Muwaffaq Salti, qui abrite la 332e escadre expéditionnaire de l’US Air Force.



Aux Emirat arabes unis, la base aérienne d’Al Dhafra à Abou Dhabi, ainsi que le port de Jebel Ali à Dubaï, qui, selon Reuters, est le plus grand port de la marine américaine au Moyen-Orient et accueille régulièrement des porte-avions américains.

220 missiles iraniens sur « Israël »

En Palestine occupée, le CGRI a dit avoir ciblé des centres militaires et de sécurité israéliens au cœur des territoires palestiniens occupés avec d’importants barrages de missiles, provoquant des sirènes retentissant dans diverses zones et d’énormes explosions, notamment à Tel Aviv et ses environs, à Jérusalem occupée, au nord d’Ashdod, à Césarée, à Ashkelon, dans le Néguev et à Haïfa.

Les médias israéliens rapportent que l’Iran a lancé environ 220 missiles sur « Israël » depuis ce matin et que leur majeure partie ont été interceptés.

Une série d’explosions ont été entendues samedi soir dans le centre d’Israël ainsi qu’à Jérusalem et en Cisjordanie occupée, ont rapporté des journalistes de l’AFP.

Un bâtiment de plusieurs étages a été frappé de plein fouet dans le nord de la Palestine occupée.

Les abris publics de la ville sont ouverts. Les écoles ainsi que les lieux de travail et de rassemblement resteront fermés jusqu’à 18H00 GMT lundi (mairie de Jérusalem).

Le poste-frontière de Rafah entre la bande de Gaza et l’Egypte a été fermé.

Attaque la plus importante

Lors de la dernière attaque dans la soirée, la plus importante et la mieux organisée depuis ce matin selon la radio de l’armée israélienne, une trentaine de missiles ont été utilisés.

Des missiles iraniens auraient ciblé le bâtiment du ministère israélien de la Guerre (Kirya) à Tel Aviv, ont avancé des médias israéliens.

Selon les estimations israéliennes, trois zones de Tel-Aviv ont été touchées par des frappes directes de missiles iraniens.

Un bâtiment a été frappé à Haïfa

Des images sur les réseaux sociaux ont montré d’importants dégâts à HaSharon, dans le centre de la Palestine occupée, suite à une frappe de missile iranienne.

