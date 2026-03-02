L’Iran confirme le martyre de sept chefs militaires. Les frappes aériennes israélo-américaines ont visé 2 000 cibles civiles et militaires

Un communiqué iranien confirme le martyre de sept chefs militaires iraniens lors de frappes aériennes à travers le pays, dont le directeur du bureau du commandant en chef des forces armées. Ces attaques surviennent dans un contexte de recrudescence des offensives contre Téhéran, portant le nombre total de frappes aériennes israéliennes et américaines à environ 2 000 depuis samedi.

L’AFP a rapporté que « deux puissantes explosions ont secoué la capitale iranienne, Téhéran, le deuxième jour des frappes israélo-américaines ». Parallèlement, les médias iraniens ont rapporté que « l’hôpital Gandhi, un hôpital pour enfants situé au nord de Téhéran, a été visé par une frappe aérienne dimanche soir ».

Selon l’agence de presse ISNA « l’hôpital Gandhi de Téhéran a été attaqué par des frappes aériennes sionistes-américaines », tandis que les agences de presse Farsnews et Mizan ont diffusé une vidéo, filmée à l’intérieur de l’établissement, montrant des débris au sol parmi des fauteuils roulants.

D’autres médias iraniens ont rapporté « qu’un commissariat de police et des immeubles résidentiels de la ville de Rey, au sud de Téhéran, ont été endommagés « à la suite d’une attaque ennemie ce soir », confirmant la présence de victimes sous les décombres.

Le bâtiment de la télévision d’État a également été attaqué, mais l’agence de presse Tasnim a cité des responsables de la télévision iranienne affirmant que « les studios étaient intacts et que l’interruption des diffusions était temporaire ».

Dimanche soir, Téhéran, la capitale iranienne, a été le théâtre d’une série de frappes aériennes et d’attaques militaires directes. Aucun avion de combat ni drone n’a été entendu.

Le correspondant d’Al Jazeera à Téhéran, a expliqué que « les explosions survenues aux abords de la tour Milad, ainsi que dans les zones sud et est du pays, ont eu lieu dans des quartiers habités. Aucune présence militaire visible n’a été observée, laissant supposer qu’il s’agissait de tentatives d’assassinat ».

Le correspondant a confirmé que « les frappes aériennes n’ont été accompagnées d’aucun bruit de drone ou d’avion de combat, contrairement à ce qui s’était produit lors d’incidents précédents, notamment à Gaza. Cela indique que les missiles ont été tirés soit depuis l’étranger, soit par de grands drones volant à haute altitude, parmi lesquels des appareils américains et israéliens connus ».

2 000 cibles frappées en Iran

Dans le même temps, le Commandement central américain a déclaré que « les forces américaines avaient mené des frappes contre plus de 1 000 cibles iraniennes dans le cadre de l’opération en cours ».

Cependant, le Wall Street Journal, citant des sources, a rapporté « qu’Israël et les États-Unis avaient frappé 2 000 cibles depuis le début de la campagne militaire ».

Le Commandement central américain a également déclaré avoir coupé ce qu’il a appelé « la tête du serpent en Iran » et que les Gardiens de la révolution « n’ont plus de centre de commandement ».

