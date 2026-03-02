« Israël » mobilise 100 000 réservistes et déclare l’alerte aux frontières syrienne et libanaise

L’armée ennemie israélienne a annoncé dimanche « la mobilisation d’environ 100 000 réservistes dans le cadre de l’intensification de ses préparatifs sur différents fronts en vue de l’opération militaire lancée samedi matin conjointement avec les États-Unis contre l’Iran ».

Dans un communiqué, l’armée a indiqué avoir mis en place « des centres d’opérations avancés aux frontières avec le Liban et la Syrie afin de suivre la situation, renforcé sa présence militaire à la frontière orientale et déployé des forces de réaction rapide ».

L’armée ennemie israélienne a relevé son niveau d’alerte sur tous les fronts et renforcé ses forces dans le nord du pays, notamment aux postes frontières et dans la zone de sécurité du sud de la Syrie et du Liban. Elle a également ouvert des centres d’opérations dans les zones urbaines de ces régions « afin de garantir une prise de décision rapide et d’améliorer la sécurité des habitants de Galilée et du Golan », précise le communiqué.

Ce dernier a ajouté que le commandement central de l’armée a « renforcé son déploiement et concentré ses efforts sur les opérations offensives », tout en renforçant la protection dans les zones urbaines, le long de la frontière orientale et de la Ligne verte.

Le communiqué a précisé que « le Commandement Sud poursuit ses opérations dans la bande de Gaza, tout en renforçant ses troupes le long des frontières ouest et est afin de protéger les populations du sud d’Israël, de la vallée de l’Arava, d’Eilat et du Néguev occidental ».

Le porte-parole de l’armée israélienne a souligné que leur combat contre le régime iranien est une question de survie.

Attaques contre le Liban et la Syrie

L’occupation israélienne a mené des frappes aériennes sur des villes du sud du Liban samedi, violant une nouvelle fois l’accord de cessez-le-feu signé entre le Liban et « Israël ».

Quatre civils syriens ont été tués et plusieurs autres blessés samedi lors de l’explosion d’un missile dans la zone industrielle de la ville de Soueïda, dans le sud de la Syrie, sur fond d’escalade de la violence et d’échanges de tirs entre « Israël » et l’Iran.

Source : Médias