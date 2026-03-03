Irak : Manifestations et escalade militaire dans le cadre de la guerre américano-iranienne

Le ministère irakien de l’Intérieur a annoncé que « 13 membres des forces de sécurité ont été blessés par les manifestants rassemblés pour la deuxième journée consécutive, lundi, devant le pont suspendu marquant l’entrée de la Zone verte, au centre de Bagdad, pour protester contre l’assassinat du guide suprême iranien, Ali Khamenei ».

Les manifestants ont brûlé des pneus et ont coupé les rues menant à l’entrée de la Zone verte.

Un correspondant de la chaine satellitaire qatarie Al Jazeera a rapporté que « les manifestants scandaient des slogans face à un important dispositif policier anti-émeute, qui a utilisé des gaz lacrymogènes et des canons à eau pour les empêcher de progresser vers la Zone verte, où se trouve l’ambassade américaine ».

Sur le terrain, la base aérienne de Balad, dans le gouvernorat de Salah al-Din, au centre de l’Irak, où sont stationnées des forces américaines, a été visée par deux drones.

Une source au sein des Brigades du Hezbollah irakien , a rapporté « qu’un de ses membres a été tué et un autre blessé lors d’un nouveau bombardement de la base de Jurf al-Nasr, appartenant aux Hachd al-Chaabi, dans le sud de l’Irak ». Plus tôt lundi, les Brigades des Hachd al-Chaabi ont annoncé que « quatre de leurs membres ont été tués et onze autres blessés lors de frappes aériennes américano-israéliennes visant leurs positions de sécurité dans l’ouest de l’Irak ». Cette annonce faisait suite à celle de dimanche, selon laquelle neuf de leurs membres ont été tués lors de frappes sur plusieurs sites en Irak, dont cinq combattants de Brigades du Hezbollah irakien.

Les Brigades du Hezbollah irakien ont affirmé que « des dizaines de missiles et de drones ont été utilisés lors d’opérations contre des bases ennemies en Irak et dans la région » ajoutant que « nous avons mené 28 opérations depuis l’aube ce lundi ».

Le correspondant de la chaine satellitaire libanaise Al-Mayadeen a rapporté que « la base Harir à Erbil, au Kurdistan irakien, a été de nouveau visée ».

Une source a indiqué à l’AFP que « la base a été la cible de trois nouvelles frappes lundi, après une série d’attaques menées depuis le début de l’offensive américano-israélienne contre l’Iran ».

Gouvernement irakien : déterminé à prévenir toute escalade

Le Premier ministre irakien et commandant en chef des forces armées, Mohammed Shia al-Sudani, a appelé lundi les forces de sécurité à faire face à toute action menaçant la sécurité et la stabilité, compte tenu de l’évolution de la situation dans la région.

Lors d’une réunion extraordinaire du Conseil national de sécurité, M. al-Sudani a ordonné aux forces de sécurité de « faire face à toute action susceptible de déstabiliser la sécurité et la stabilité du pays », insistant sur la nécessité d’empêcher toute partie ou entité de mener des opérations qui « entraîneraient l’Irak dans les conflits existants ».

Le Conseil national de sécurité a réaffirmé la position de l’Irak, qui «demeure déterminé à prévenir toute escalade, à garantir que son territoire ne soit pas utilisé pour des conflits internes ou externes, et à maintenir la stabilité pour ses citoyens et la région. Les décisions relatives à la sécurité nationale, à la paix et aux mouvements militaires relèvent de la responsabilité exclusive de l’État et de ses institutions constitutionnelles. »

Le Conseil a souligné « l’engagement du gouvernement irakien à prévenir les attaques contre les missions diplomatiques ou les infrastructures vitales », affirmant que « les forces de sécurité continueront de remplir leur rôle et leurs devoirs en matière de protection des citoyens, des missions diplomatiques et des biens publics et privés, ainsi que d’application des lois nationales conformément aux obligations internationales ».

Source : Médias