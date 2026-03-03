Starmer : les attaques iraniennes après l’assassinat du guide suprême sont devenues « plus dangereuses »

Le Premier ministre britannique, Keir Starmer, a affirmé que son pays « n’oublie pas les erreurs commises en Irak », soulignant que toute participation à une action militaire doit reposer sur un « fondement juridique clair ».

Il a déclaré que l’Iran « a frappé des aéroports et des hôtels où se trouvaient des ressortissants britanniques, ce qui est très préoccupant », considérant ces récents événements comme le signe avant-coureur d’une dangereuse escalade.

Évoquant l’assassinat du guide suprême iranien, Ali Khamenei, Starmer a déclaré que « tuer Ali Khamenei n’empêche pas l’Iran de lancer ces attaques ; au contraire, leurs attaques sont devenues plus imprudentes et plus dangereuses pour les civils ».

Il a souligné que les bases britanniques à Chypre « ne sont pas utilisées par les bombardiers américains », notant que des drones ont ciblé la base de la RAF d’Akrotiri avant que Londres n’annonce sa participation aux efforts de protection de la région.

Il a ajouté : « Nous ne pouvons pas éliminer tous les drones iraniens ; ils doivent être ciblés à leur source et avant leur lancement », indiquant ainsi la nécessité de modifier les règles d’engagement.

Source : Médias