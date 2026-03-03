Instance des Médias du Hezbollah : Aucune agression ne saura briser la détermination de la chaîne Al-Manar et la radio Al-Nour

L’Instance des Médias du Hezbollah a condamné l’agression criminelle israélienne ayant visé, la nuit dernière et ce matin à l’aube, la chaîne Al-Manar et la radio Al-Nour, piliers majeurs de l’information de la Résistance.

Dans un communiqué l’Instance des Médias du Hezbollah affirme que « ce nouveau crime lâche contre deux médias civils s’inscrit dans la stratégie d’agression systématique d’Israël. En ciblant la voix et l’image de la Résistance, l’ennemi tente de saper le moral de notre peuple dans le cadre d’une guerre psychologique de plus en plus intense ».

L’Instance des Médias du Hezbollah, tout en condamnant cette agression criminelle, salue le courage de l’ensemble du personnel et rend grâce à Dieu pour leur sécurité.

Elle réaffirme que « la chaîne Al-Manar et la radio An-Nour poursuivront, avec l’aide de Dieu, leur mission : porter haut la voix de la Résistance, témoigner des exploits héroïques de ses combattants et illustrer la résilience inébranlable de son peuple. Aucune agression ne saura briser leur détermination, car depuis leurs débuts, elles se sont vouées à cette cause authentique. Elles continueront ainsi jusqu’à l’accomplissement de ses objectifs les plus nobles ».