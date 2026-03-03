Le CGRI frappe la base US de Cheikh Issa au Bahreïn. Les USA confirment la mort de 6 soldats

Les Gardiens de la Révolution iraniens (CGRI) ont annoncé avoir ciblé, ce mardi à l’aube, le bâtiment du commandement principal de la base américaine de Cheikh Issa, au Bahreïn, par une attaque de missiles et de drones.

Selon le communiqué, l’opération a mobilisé 20 drones et 3 missiles qui ont atteint leurs objectifs, entraînant la destruction du bâtiment de commandement et du quartier général naval de la base, tout en provoquant d’importants incendies dans les réservoirs de carburant.

Par ailleurs, des images satellites ont révélé l’ampleur des destructions au siège de la 5ème Flotte américaine au Bahreïn

Des images satellites analysées par le journal « The New York Times » ont révélé des dégâts considérables au sein des bâtiments du quartier général de la 5ème Flotte américaine au Bahreïn, la plus grande base navale des États-Unis dans la région. Les clichés montrent que plusieurs infrastructures ont été entièrement détruites à la suite des attaques iraniennes.

Frappe contre un rassemblement de Marines à Dubaï

Plus tôt, le CGRI avait revendiqué une attaque combinée contre un regroupement de forces américaines à Dubaï. Ce site abritait, selon Téhéran, plus de 160 membres de l’US Marine Corps.

Moment de l’impact violent d’un drone « Shahed 136 » contre un bâtiment abritant des forces américaines à Dubaï.

Les États-Unis confirment la mort de 6 soldats

Entre-temps, le Commandement central américain (CENTCOM) a officiellement reconnu la mort de 6 soldats américains au cours des opérations de combat.

Le CENTCOM a précisé avoir récemment récupéré les dépouilles de deux militaires portés disparus, qui se trouvaient dans une installation visée lors des premières frappes iraniennes dans la région.

Par ailleurs, le Washington Post a cité une dépêche du Département d’État américain datant de lundi, rapportant qu’une attaque de drone a visé un hôtel au Bahreïn, blessant deux employés du ministère de la Défense (Pentagone).

Et puis, en Arabie saoudite, l’ambassade US a annoncé la fermeture de ses portes. Une déflagration et colonnes de fumée signalées à l’ambassade des États-Unis à Riyad suie aux frappes iraniennes.

Source : Médias