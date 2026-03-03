Trump coupe les relations de son pays avec l’Espagne qui lui avait refusé l’utilisation de ses bases dans la guerre contre l’Iran

Le président américain Donald Trump a annoncé mardi que les États-Unis rompaient tous leurs liens avec l’Espagne et suspendaient tout commerce avec ce pays.

Cette déclaration fait suite aux propos du gouvernement espagnol, qui a affirmé que les États-Unis n’ont pas utilisé et n’utiliseront pas les bases militaires espagnoles pour mener des attaques contre l’Iran, soulignant que Madrid conserve le plein contrôle de ses installations souveraines.

Le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares, a déclaré lors d’une interview télévisée que les deux bases de Rota et de Moron de la Frontera ne sont « actuellement pas utilisées » dans des opérations liées au conflit au Moyen-Orient, et que l’Espagne n’approuve aucun déploiement de ce type.

Il a ajouté : « Les règles de la souveraineté espagnole ne seront pas utilisées pour quoi que ce soit qui ne soit pas conforme à l’accord avec les États-Unis ou qui ne soit pas couvert par la Charte des Nations Unies. »

Albares a souligné que, bien que les règles soient d’application partagée, l’Espagne conserve l’autorité finale. Il a également nié que les États-Unis aient informé Madrid à l’avance de leurs actions, qualifiant les récentes grèves d’« acte unilatéral en dehors de tout accord collectif ».

S’adressant à ses partenaires européens il les a appelés à être plus francs dans la défense d’un ordre international fondé sur des règles, déclarant : « L’Espagne, l’Union européenne et l’Europe doivent être une voix d’équilibre, plaidant pour la désescalade et pour la protection et la défense du droit international », ajoutant qu’« un monde basé sur des règles prévisibles est préférable à un monde où la force est la seule règle ».

Selon lui, cette escalade entraîne des « conséquences imprévisibles », notamment des perturbations dans le détroit d’Ormuz et la hausse des prix du pétrole. Il a appelé à une désescalade et à un retour à la diplomatie.

Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez avait rejeté « l’action unilatérale » des États-Unis et d’Israël contre l’Iran, avertissant que cela contribuait à un « ordre international plus opaque et hostile ».

Madrid a déjà pris plusieurs positions et décisions face à la guerre d’extermination menée par Israël en partenariat avec les États-Unis dans la bande de Gaza.

Washington a annoncé envisager des mesures punitives contre l’Espagne pour avoir refusé d’autoriser l’accostage dans ses ports des navires transportant des cargaisons destinées à l’occupation israélienne, réitérant les positions de solidarité de l’Espagne avec la cause palestinienne durant le conflit.

Selon des sources israéliennes, les États-Unis considèrent ces agissements comme une atteinte à la liberté du commerce maritime américain.

En septembre dernier, un porte-parole du département d’État américain a critiqué la décision de l’Espagne de restreindre l’entrée dans ses ports et son espace aérien des navires et des aéronefs transportant des armes destinées à l’armée israélienne.

Les États-Unis exploitent deux grandes bases militaires dans le sud de l’Espagne, à Morón et Brut, et par conséquent « la décision espagnole est considérée comme une violation flagrante de leurs activités ».

Un porte-parole du département d’État américain de l’époque a critiqué la décision du gouvernement espagnol de restreindre l’entrée dans ses ports et son espace aérien des navires et des aéronefs transportant des armes destinées à l’armée d’occupation, qualifiant cette mesure de « très inquiétante » de la part d’un État membre de l’OTAN, car elle affaiblit la coopération stratégique et « encourage les éléments terroristes ».

L’Espagne a annoncé l’ouverture d’une enquête officielle afin de déterminer si des entreprises israéliennes ont organisé ou promu illégalement des voyages touristiques dans les territoires palestiniens occupés, suite à des informations selon lesquelles certaines sociétés touristiques israéliennes auraient fait la publicité de circuits vers différentes destinations en Cisjordanie occupée.

À compter de cette année, l’Espagne a imposé une interdiction totale d’importer des marchandises provenant des colonies israéliennes, y compris tous les produits issus des colonies de Cisjordanie, de Jérusalem et du Golan occupé.

Avec cette décision, l’Espagne est devenue le deuxième pays européen à interdire les produits de colonisation, après la Slovénie, qui avait instauré le boycott en août dernier

