    Frappe iranienne de 30 drones contre les quartiers généraux de groupes menaçant la sécurité nationale iranienne au Kurdistan irakien

      Dans un communiqué ferme publié mardi, le CGRI a affirmé « qu’il ferait preuve d’une tolérance zéro absolue envers quiconque héberge ou mène des actions visant la sécurité nationale iranienne », soulignant que « toute agression se verrait répondre de manière décisive et rapide ».

      Le communiqué a révélé « la destruction complète des quartiers généraux de groupes contre-révolutionnaires au Kurdistan irakien », expliquant que « ces groupes projettent d’infiltrer le territoire iranien pour y mener des opérations de sabotage ».

      Le CGRI a précisé que « l’opération a été menée à bien grâce à un travail de renseignement précis et que la frappe a impliqué le lancement de 30 drones qui ont atteint leurs cibles avec précision ».

      Le communiqué a conclu en affirmant qu’« une confrontation décisive avec les groupes agresseurs, quelle que soit la zone géographique, demeure la priorité absolue des unités de sécurité et d’opérations du CGRI ».

