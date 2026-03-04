Un responsable du Pentagone attribue l’assassinat du guide suprême l’ayatollah Khamenei à « Israël »

Un haut responsable du Pentagone a attribué mardi l’assassinat du guide suprême iranien l’ayatollah Ali Khamenei à « des opérations israéliennes », réitérant que l’objectif « primaire » des Etats-Unis était de restreindre les capacités militaires iraniennes.

Elbridge Colby, sous-secrétaire à la politique de défense, était entendu par la commission des forces armées du Sénat lors d’une audition au Capitole de Washington.

Selon ce responsable nommé par Donald Trump, les opérations américaines en Iran sont centrées sur « la capacité de la République islamique de projeter une puissance militaire » contre les Etats-Unis – et notamment leurs bases au Moyen-Orient – mais aussi contre leurs alliés dans la région « et au-delà ».

Des capacités qui se résument « principalement aux forces de missiles » de l’Iran, qui selon lui « avaient grandi de manière importante et posaient une menace », tandis que la marine iranienne a également été visée.

Le sénateur Jack Reed, principal membre démocrate de la commission des forces armées, l’a ensuite interrogé pour savoir pourquoi « le premier objectif dans cette campagne avait été l’attaque et la mort de Khamenei et de dirigeants clés du régime », dès samedi.

Elbridge Colby a répondu : « Ce sont des opérations israéliennes. »

Donald Trump avait suggéré dès samedi que les Etats-Unis ne visaient pas un changement de régime en Iran, mais le président américain avait tout de même exhorté les Iraniens à se soulever, dans le sillage de l’assassinat de l’ayatollah Khamenei.

Source : Avec AFP