CBS : Washington utilise le modèle Cloud d’Anthropic lors de l’attaque contre l’Iran

La chaine satellitaire américaine CBS News, citant deux sources proches du dossier, a rapporté que « les États-Unis ont utilisé le modèle d’intelligence artificielle Cloud d’Anthropic lors de l’attaque contre l’Iran et continuent de s’en servir ».

Selon la chaîne, le Pentagone n’a pas divulgué de détails sur l’utilisation de cet outil d’IA, mais son utilisation persiste malgré l’interdiction gouvernementale totale imposée à cette technologie suite à un différend avec le Pentagone la semaine dernière.

Ce différend portait sur les efforts déployés par Anthropic pour mettre en place des contrôles empêchant explicitement l’armée d’utiliser Cloud pour mener une surveillance de masse des citoyens américains ou pour faire fonctionner des armes entièrement autonomes.

Dans ce contexte, le Pentagone a exigé la possibilité d’« utiliser Cloud à toutes fins légales », affirmant que les préoccupations d’Anthropic concernant son utilisation sont « sans pertinence car il est déjà illégal pour le Pentagone de procéder à une surveillance de masse des Américains », et que les politiques internes « empêchent l’armée d’utiliser des armes entièrement autonomes ».

