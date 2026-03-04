Ayatollah Sistani : La décision unilatérale de lancer une guerre totale contre un autre État pour lui renverser est un précédent très dangereux

Le bureau de l’Ayatollah Sayed Sistani a publié, ce mercredi 4 mars, un communiqué dans lequel il a sommé tous les acteurs nationaux à mettre fin contre l’agression militaire israélo-US visant l’Iran :

« L’agression militaire contre le territoire iranien se poursuit depuis plusieurs jours, ayant entraîné jusqu’à présent le martyre d’un grand nombre de citoyens, parmi lesquels de nombreux héros défenseurs de leur pays, des dizaines d’enfants et d’autres civils innocents, en plus de lourdes pertes dans les propriétés publiques et privées.

Le cercle des opérations militaires de riposte s’est élargi — comme prévu — pour inclure un certain nombre d’autres pays, dont plusieurs régions et installations ont subi des préjudices et des dommages, dans des scènes singulières dont la région n’avait plus eu connaissance depuis bien longtemps.

Prendre une décision unilatérale, en dehors du Conseil de sécurité de l’ONU, de lancer une guerre totale contre un autre État membre des Nations Unies pour lui imposer certaines conditions ou pour renverser son régime politique — en plus de sa violation des conventions internationales — constitue un précédent très dangereux.

Cela laisse présager des conséquences extrêmement graves aux niveaux régional et international ; il est même attendu que cela provoque un chaos total et de vastes troubles prolongés, infligeant des malheurs aux peuples de la région ainsi qu’aux intérêts d’autrui.

C’est pourquoi la Haute Autorité religieuse (la Marja’iya), tout en condamnant avec les termes les plus fermes cette guerre injuste et en appelant tous les musulmans et les hommes libres du monde à la dénoncer et à se solidariser avec le peuple iranien opprimé, réitère son appel à tous les acteurs internationaux et aux pays du monde, en particulier les pays islamiques, afin qu’ils déploient leurs efforts maximums pour l’arrêter immédiatement et trouver une solution pacifique juste au dossier nucléaire iranien, conformément aux règles du droit international ».