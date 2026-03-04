Les États-Unis ont pour la première fois utilisé le nouveau missile PrSM

L’armée américaine a utilisé pour la première fois en conditions de combat le nouveau missile balistique PrSM (Precision Strike Missile) lors d’une opération en Iran. Selon le site spécialisé The War Zone, le lancement a été effectué à partir du système de lancement multiple HIMARS contre des cibles sur le territoire iranien.

Le missile PrSM a remplacé le célèbre ATACMS et le surpasse sur tous les plans. La version de base du missile est capable de frapper des cibles à plus de 500 kilomètres, soit le double de celle de son prédécesseur.

«Le premier usage au combat des nouveaux missiles démontre la portée beaucoup plus grande qu’ils offrent par rapport à leurs prédécesseurs et les zones de frappe beaucoup plus étendues que les unités américaines peuvent désormais menacer», explique The War Zone.

Le missile suit une trajectoire balistique et atteint une vitesse hypersonique sur le dernier tronçon. Cela le rend extrêmement difficile à intercepter et lui permet d’éliminer efficacement les objectifs enterrés et bien protégés.

«La grande vitesse crée également des problèmes supplémentaires pour la défense antiaérienne ennemie par rapport à d’autres types de missiles. La vitesse à l’approche permet aux missiles de pénétrer plus profondément dans les cibles fortifiées, qui sont courantes en Iran», note The War Zone.

Par ailleurs, les médias coréens ont rapporté que les États-Unis envisagent de déplacer le système de défense antimissile à haute altitude THAAD installé en Corée du Sud, et destiné à protéger les États-Unis contre la Chine, vers le Moyen-Orient.

Source : Médias