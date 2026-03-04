Cheikh Qassem : l’agression israélienne est préparée d’avance. Ne trahissez pas la résistance. Nous ne craignons pas cette confrontation.

Dans son premier discours apres la récente escalade militaire contre le Liban, le secrétaire général du Hezbollah a assuré que la récente agression israélienne contre le Liban était préparé d’avance et n’est une réponse à l’opération de tirs de roquettes réalisée par la Résistance islamique dans la nuit de dimanche à lundi.

Critiquant les décisions du gouvernement libanais qui ont permis cette escalade, cheikh Qassem a affirmé que la résistance qui s’est abstenu pendant 14 mois de riposter aux agressions israéliennes qui ont tué des centaines de libanais et détruit des centaines de villages est « un droit légitime ».

Assurant que le combat mené par la résistance n’est pas lié au conflit en cours, en allusion à la guerre américano-israélienne contre l’Iran, le numéro un du Hezbollah a conclu que c’est l’occasion d’ouvrir une nouvelle page.

« Ne trahissez pas la résistance », a-t-il insisté.

Les idées principales de son discours

Nous n’avons pas répondu aux attaques répétées de l’ennemi afin de ne pas être accusés d’obstruction diplomatique.

Les décisions prises par le gouvernement les 5 et 7 août l’ont affaibli et ont légitimé l’agression.

Notre devoir est de mettre un terme à cette dangereuse spirale d’agression israélo-américaine.

Netanyahu a déclaré vouloir un « Grand Israël » et s’est exprimé avec arrogance et ouverture devant le monde entier, soutenu par l’ambassadeur américain au sein de cette entité, considérant qu’« Israël » de l’Euphrate au Nil constituait un droit légitime.

À ceux qui s’interrogent sur le timing… je leur demande : devrons-nous faire preuve de patience indéfiniment ?

10 000 violations et personne n’écoute… « Israël » a démoli bien plus de maisons que lors de la « Bataille des Braves ».

Le lancement de roquettes en une seule salve est une réponse à l’agression israélo-américaine, et c’est là que réside le problème fondamental.

Cette attaque est une riposte aux violations et a l’assassinat du Grand Ayatollah Khamenei.

C’est Israël qui a déclenché la guerre… Pensez-vous qu’une seule attaque justifie une guerre ? Il est à noter que le nombre de martyrs a dépassé 40 au cours des premières 48 heures.

Ils (les Israéliens) mènent une guerre d’extermination et ciblent notre existence même… Ce qu’a fait « Israël » n’était pas une réponse à un barrage de roquettes, mais un acte d’agression prémédité et préparé d’avance.

L’agression était planifiée, ce n’était pas une riposte aux roquettes. Alors que les médiateurs avaient déclaré qu’Israël n’interviendrait pas contre le Hezbollah maintenant si ce parti n’agissait pas lors de l’agression contre l’Iran.

Le gouvernement libanais est responsable du Liban, et non de la mise en exécution des décisions américaines et israéliennes.

Tant que l’occupation perdure, la résistance et ses armes constituent un droit légitime, légal et international, conforme à la Constitution et à la déclaration du gouvernement. Le Hezbollah et sa résistance répondent à l’agression israélo-américaine, ce qui est un droit légitime, et nous ferons face à cette agression.

Ils ont voulu une bataille jusqu’aux limites les plus extrêmes. Et notre choix est la confrontation et la résistance jusqu’aux limites les plus extrêmes. Nous sommes déterminés à contrecarrer les objectifs de cette agression.

Le déplacement de population vise à semer la discorde entre la résistance et le peuple. Ce dernier sait qu’il est la conséquence de l’agression. Nous sommes tous dans le même bateau, et c’est notre cohésion qui les a fait plier lors de la « Bataille des Braves ».

Les citoyens déplacés sont des personnes d’honneur, de dignité et de sacrifice, et l’unité indéfectible entre la résistance et le peuple a déjoué les objectifs de l’agression lors de la Bataille des Braves.

Il faut faire preuve de patience et de foi du peuple libanais face à l’agression et aux déplacements durant ce mois sacré. Le verset coranique dit : « Et ne faiblissez pas dans la poursuite de l’ennemi. Si vous souffrez, ils souffrent comme vous souffrez ; mais vous attendez de Dieu ce qu’ils n’attendent pas. Et Dieu est Omniscient et Sage. »

Cette confiance en Dieu est fondamentale pour l’avenir de la confrontation.

L’occupation israélienne du Liban tue et détruit les infrastructures sans distinction dans tout le pays. C’est une agression contre l’ensemble du Liban et que chaque Libanais a la responsabilité de s’y opposer.

L’unité nationale est plus que jamais cruciale dans ces circonstances, il faut mobiliser toutes les énergies, capacités et forces politiques et religieuses, dans toutes les régions, et utiliser toutes les ressources personnelles disponibles. Il faut unifier les efforts pour contrer l’ennemi israélien en priorité avant d’aborder et de parvenir à des accords sur d’autres questions.

Les combats au Liban visent à défendre le peuple, l’avenir de ses enfants et la nation, et à contrer les attaques directes contre le Liban.

Ces combats ne sont liés à aucun autre conflit et l’objectif principal de la résistance est de mettre un terme à l’agression israélo-américaine et d’obtenir le retrait israélien des territoires libanais.

L’accueil et l’hébergement des personnes déplacées à ce stade est une responsabilité nationale qui exige la coopération de tous. Le gouvernement, ses agences officielles et ses ministères sont chargés de fournir les services nécessaires aux citoyens libanais déplacés.

Le Hezbollah assumera ses responsabilités envers le peuple libanais et fera tout son possible.

Les instances civiles, les partis, les forces armées, les associations, les institutions, les autorités religieuses et toutes les personnes concernées sont invitées à contribuer à ce travail social essentiel, comme lors de l’expérience passée qui a démontré la capacité de la société libanaise à se montrer solidaire face aux crises.

C’est l’occasion d’ouvrir une nouvelle page. Ne trahissez pas la résistance. Nous sommes victorieux et nous ne craignons pas cette confrontation.

Source : Al-Manar