Sayyed Al-Houthi : L’agression contre l’Iran est criminelle et les régimes arabes la financent

Le chef du mouvement Ansarullah, sayyed Abdel-Malik Al-Houthi, a affirmé ce mercredi que « l’agression contre la République islamique d’Iran est injuste, brutale et criminelle ».

Lors de sa quinzième conférence du Ramadan, sayyed Al-Houthi a souligné que « la position iranienne s’inscrit dans le cadre de la légitime défense », ajoutant qu’« ils veulent que les pays attaqués par les Etats-Unis restent silencieux et ne se défendent pas ».

Il a vivement critiqué l’alignement de certains régimes arabes sur l’occupation israélienne, indiquant que ces régimes ont « clairement affiché leur allégeance aux Etats-Unis et à Israël, sachant qu’ils consacrent leurs ressources matérielles, médiatiques et militaires au soutien des ennemis et à la répression du peuple libre de la Oumma ».

Les régimes arabes financent l’agression contre l’Iran

Sayyed Al-Houthi a ajouté que « l’hypocrisie du mouvement est aujourd’hui plus flagrante que jamais, notamment lorsque ces régimes arabes s’empressent de défendre les bases américaines du Golfe, d’où sont lancées les agressions contre le peuple iranien musulman ».

Il a également critiqué « le comportement des médias arabes », ajoutant que « la plupart d’entre eux se rangent du côté des tyrans pour justifier leurs crimes et glorifier leur oppression, et mènent une guerre psychologique contre le peuple iranien ».

Sayyed Al-Houthi a soutenu que « tous les objectifs du sionisme mondial sont diaboliques » et que « les scandales liés à Jeffrey Epstein ne révèlent qu’une infime partie de cette réalité ».

Il a poursuivi : « Les Juifs sionistes se sont rassemblés des quatre coins du monde et sont venus dans notre région avec leur mal, leur tyrannie, leur agression et leur ambition déclarée de contrôler toute la région, ainsi que leur hostilité manifeste envers l’Islam. »

Plus tôt, le ministère yéménite des Affaires étrangères du gouvernement de Sanaa a condamné l’agression américano-israélienne contre l’Iran, réaffirmant « le droit de l’Iran à la légitime défense et aux représailles, un droit garanti par toutes les normes, conventions et lois internationales ». Il a appelé « les pays islamiques à prendre des positions claires et fermes pour rejeter cette agression, qui vise tout le monde ».

Source : Médias