Les Brigades des Gardiens du Sang en Irak : Attaque d’une base américaine à l’aéroport d’Erbil

La Résistance islamique en Irak – les Brigades irakiennes des Gardiens du Sang – a annoncé que « ses moujahidines ont mené une attaque par drones contre une base des forces américaines près de l’aéroport d’Erbil ».

Les Brigades des Gardiens du Sang ont affirmé que « ces opérations sont menées en représailles au sang versé du Guide suprême de la Révolution islamique et de la République islamique d’Iran, Sayyed Ali Khamenei, et s’inscrivent dans le cadre de dissuasion face à l’agression qui a coûté la vie à un groupe de jeunes résistants irakiens ».

Auparavant, la Résistance islamique en Irak a déclaré dans un communiqué de presse que « ses moujahidines ont mené 27 opérations à l’aide de dizaines de drones et de missiles », ciblant des « bases ennemies en Irak et dans la région ».

Source : Médias