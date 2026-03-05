Un commandant du CGRI répond à Trump : L’équation en mer est claire et nous avons des plans pour un engagement direct

Un haut commandant de la marine du Corps des Gardiens de la révolution islamique a déclaré « qu’aucun navire de guerre n’ose s’approcher à moins de 1 300 kilomètres des côtes iraniennes », soulignant « qu’à compter d’aujourd’hui, le monde doit se conformer aux lois de la République islamique ».

En réponse aux propos du président américain Donald Trump concernant l’escorte de navires commerciaux dans le détroit d’Ormuz, le commandant s’est adressé à lui en ces termes : « Le moment est venu d’escorter les navires, alors venez les escorter.»

Dans une interview accordée à l’agence de presse Al-Mizan, il a ajouté : « Trump ne peut pas envoyer sa flotte secourir les personnes bloquées dans le Golfe ni ouvrir le détroit d’Ormuz.»

En réponse aux affirmations de Trump concernant la destruction de la marine iranienne, le commandant a insisté sur le fait que « l’équation en mer est désormais claire ».

Plans iraniens pour un engagement direct

Concernant les capacités iraniennes, le commandant a annoncé que « l’Iran n’a pas encore dévoilé la plupart de ses plans au quatrième jour de ses frappes en cours ».

Il a déclaré : « Hormis les missiles et les drones, nous n’avons encore rien montré d’autre en mer », révélant ainsi que « l’Iran a des plans très élaborés pour une confrontation directe et mettant en garde les Américains contre des événements d’une ampleur bien plus importante qui pourraient survenir ».

Dans le même ordre d’idées, le commandant a souligné que l’Iran poursuivrait les mercenaires américains jusque dans leurs hôtels, affirmant : « Ils ne seront en sécurité nulle part. »

Le commandant a sommé les Américains de quitter le Golfe, déclarant : « Cette zone représente notre zone d’opérations. »

Des missiles hypersoniques contre le ministère israélien de la Défense et l’aéroport Ben Gourion

Le CGRI a annoncé le lancement de la 20e vague de l’opération Promesse Tenue 4, frappant des cibles stratégiques au ministère israélien de la Guerre et à l’aéroport Ben Gourion après avoir pénétré le système de défense antimissile américain THAAD.

Le communiqué a affirmé que la destruction réussie de plus de sept radars de pointe a « aveuglé les États-Unis et l’entité sioniste dans la région ».

Il a souligné que « le retentissement continu des sirènes d’alerte et les longues périodes pendant lesquelles les habitants des territoires occupés se sont réfugiés dans des abris témoignent du rythme soutenu et délibéré des tirs de missiles iraniens, menés dans le but d’exercer une vengeance implacable contre les terroristes ».

Le communiqué a ajouté que « les forces et installations militaires de l’entité sioniste se dissimulent dans des zones civiles et publiques, et a insisté sur le fait que « les opérations de détection et de neutralisation des agresseurs sont en cours et qu’ils seront anéantis par la force ».

Le communiqué a conclut en soulignant que « le rythme des attaques s’intensifierait et s’étendrait dans les prochains jours ».

Armée iranienne : Six drones Hermes détruits

L’armée iranienne a annoncé « la destruction de six drones israéliens, principalement de type Hermes, dans les régions d’Ispahan, du Kurdistan et de Téhéran au cours des dernières heures ».

Dans un communiqué, elle a expliqué que « ces destructions ont été effectuées par les systèmes nationaux des forces terrestres, de la défense aérienne et des forces de sécurité intérieure, au sein du réseau unifié du Commandement conjoint de la défense aérienne iranienne ».

Le communiqué a confirmé également que « les forces terrestres, navales et aériennes ont mené des attaques de drones depuis différentes parties du pays aujourd’hui », ciblant « des bases américaines au Koweït et à Bahreïn, ainsi que des cibles spécifiques dans les territoires occupés ».

Les médias iraniens ont rapporté que « le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) a lancé une nouvelle vague d’attaques de missiles et de drones contre Israël ces dernières heures ».

L’article du NYT, un mensonge et une manœuvre de guerre psychologique

L’agence de presse iranienne Tasnim a rapporté mercredi, citant une source au sein du ministère iranien du Renseignement, que « l’article du New York Times est un mensonge et une manœuvre de guerre psychologique », soulignant que « l’Iran n’hésitera pas à poursuivre les représailles contre l’ennemi ».

Le New York Times avait rapporté que « des agents du ministère iranien du Renseignement avaient indirectement contacté la CIA pour proposer de discuter des conditions d’un accord de paix ».

Cette information survient alors que l’Iran continue de lancer des vagues d’attaques de représailles contre l’agression israélo-américaine, ciblant des bases et des intérêts américains dans la région, ainsi que des dizaines de cibles dans les territoires palestiniens occupés.

