Liban : 13 opérations de résistance. Des affrontements contre des soldats ennemis à al-Khiam et al-Dahira

Treize opérations est le bilan des attaques anti israéliennes réalisées par La Résistance islamique, selon ses communiqués diffusés par sa tribune médiatique sur Telegram Média de guerre, le mercredi 4 mars 2026.

Entre 01 :20 après minuit et 23 :20, la résistance libanaise a visé des positions, des bases et des concentrations de troupes de l’armée israélienne « en riposte à l’agression israélienne qui a touché des dizaines de villes et de villages libanais, notamment la banlieue sud de Beyrouth. »

Les cibles visées sont les suivantes :

Une concentration de troupes de l’armée israélienne sur le site de Metula par un tir de roquettes.

Le siège d’Israel Aerospace Industries (IAI) dans le centre de la Palestine occupée avec un essaim de drones d’attaque.

La base de contrôle de drones de Givat Ze’ev, à l’est de la ville occupée de Safed, avec un missile de précision.

Le quartier général du commandement nord de l’armée israélienne (base de Dado), au nord-est de la ville occupée de Safed, à l’aide d’un missile de précision.

Un véhicule blindé de transport de troupes dans le village de Houla avec des armes appropriées, confirmant un impact direct.

Un char Merkava dans le village de Houla avec des armes appropriées, obtenant également un impact direct.

La base de défense antimissile d’Ein Shemer, située à 75 kilomètres de la frontière libano-palestinienne à l’est d’Hadera, à l’aide d’une nuée de drones d’attaque.

La base de Tel Hashomer (quartier général de l’état-major de l’armée, au sud-est de Tel Aviv), située à 120 kilomètres de la frontière libanaise, à l’aide d’une nuée de drones d’attaque.

Un rassemblement de forces de l’armée ennemie israélienne dans la colonie de Kiryat Shmona, avec une salve de roquettes, lui infligeant des coups directs, après quoi des hélicoptères sont intervenus pour évacuer les blessés.

Des combats directs avec des soldats ennemis qui tentaient d’avancer vers la ville d’Al-Dhahira, les combattants de la Résistance islamique les ont engagés dans un combat direct, leur infligeant des pertes confirmées dans leurs rangs.

Des affrontements avec des soldats ennemis qui avançaient depuis la colline occupée de Hamames, vers le quartier sud de la localité d’al-Khiam, après leur avoir tendu une embuscade.

Ciblage du complexe militaro-industriel appartenant à la société Rafael au sud de la ville occupée d’Acre, avec une escadrille de drones d’attaque.

Ciblage de la base d’Ein Zeitim (le quartier général de commandement de ma brigade) au nord de la ville occupée de Safed, avec une escadrille de drones d’attaque.

En fin de soirée la Résistance islamique a rapporté que « suite aux combats héroïques menés par les combattants de la Résistance islamique contre les forces ennemies israéliennes dans la localité d’al-Khiam, l’ennemi a été contraint de replier le reste de ses véhicules et de ses soldats sur la colline de Hamames. » Et de faire remarquer qu’un communiqué détaillé concernant le déroulement de ces combats sera publié ultérieurement.

Média de guerre a aussi diffusé des images du ciblage le 3 mars de la base de Meron, dans le nord de la Palestine occupée, et la base de Nafha, sur le plateau du Golan syrien occupé, à l’aide de missiles et de drones d’attaque.

Ainsi que les images du char Merkava frappé dans la région de Tel al-Nahas, à la périphérie de la ville de Kfarkela, au sud du Liban.

Dans l’un de ses communiqué, la Résistance islamique a indiqué avoir visé les radars du système Dôme de fer de Kiryat Eliezer (principale base de défense aérienne de la ville occupée de Haïfa) le mardi 3 mars 2026 à 17h00, à l’aide d’une nuée de drones d’attaque.

Source : Divers