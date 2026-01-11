Les Forces démocratiques syriennes (FDS) accusent la Turquie d’ingérence directe dans les combats d’Alep

Les FDS ont annoncé « qu’un drone turc Akinci a ciblé l’une de leurs positions militaires dans la zone pétrolière de Thawra, au sud de la ville de Tabqa, à 18h00 aujourd’hui, causant des dégâts matériels ».

Dans un communiqué, les FDS ont déclaré que cette attaque « représente une dangereuse escalade, confirme l’ingérence directe de la Turquie en Syrie et menace d’étendre le conflit actuel dans la région ».

Elles ont ajouté que cette attaque « est la première du genre depuis la signature de l’accord de cessez-le-feu qui a suivi la bataille du barrage de Tichrine, constituant une violation flagrante des accords existants et révélant la volonté de la Turquie de jouer un rôle militaire direct en Syrie ».

Simultanément, le Centre de presse des FDS a rapporté que « des factions et milices du gouvernement de Damas ont enlevé des dizaines de jeunes civils après les avoir séparés de force de leurs familles alors qu’ils quittaient le quartier de Cheikh Maqsoud, puis les ont exhibés dans les médias, les présentant faussement comme des combattants de nos rangs ».

Les Forces démocratiques syriennes (FDS) ont ajouté que « ce comportement criminel flagrant reflète une approche systématique de falsification des faits, d’enlèvement de civils et d’instrumentalisation de ces derniers à des fins de propagande pour dissimuler des crimes de déplacement forcé, de bombardements et d’intimidation. Il s’agit d’une répétition à l’identique des mêmes crimes commis par ces factions dans la région côtière et à Soueïda ».

Les FDS ont également noté que « les personnes enlevées sont entièrement des civils », tenant le gouvernement de Damas et ses factions affiliées pleinement responsables de leur vie et de leur sécurité.

Les FDS ont appelé la communauté internationale « à respecter ses responsabilités juridiques et morales, à diligenter une enquête immédiate sur ces violations, à les condamner publiquement et à traduire les auteurs en justice pour crimes de guerre ».

Armée syrienne : Les FDS entrent dans une nouvelle phase d’escalade.

De son côté, le commandement des opérations de l’armée syrienne a déclaré à l’agence SANA que les FDS « entrent dans une nouvelle phase d’escalade militaire contre le peuple syrien en ciblant la ville d’Alep, ses institutions civiles, ses mosquées et ses infrastructures avec plus de dix drones de fabrication iranienne, faisant de nombreux blessés et causant d’importants dégâts matériels.»

Le commandement des opérations a ajouté que l’armée « a ciblé les sites de lancement de ces drones de manière appropriée en réponse à cette escalade.»

Il a précisé que l’armée « est parvenue à détruire un certain nombre de véhicules lourds chenillés et à roues – dont le nombre exact sera communiqué ultérieurement – ​​sur l’une des positions des FDS », ajoutant : « Il s’agit de notre première riposte… Les phases suivantes de la riposte auront lieu au moment et à l’endroit opportuns.»

Plus tôt dans la matinée, l’armée syrienne a annoncé la fin de son opération de nettoyage du quartier de Sheikh Maqsoud, ce que les FDS ont démenti dans un contexte de reprise des affrontements.

Source : Médias