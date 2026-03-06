Liban : des dizaines de raids ennemis, dont au moins 11 sur la banlieue sud. 9 opérations de résistance. Hezbollah émet un ordre d’évacuation aux habitants de 23 colonies frontalières.

La résistance islamique a revendiqué 9 opérations anti israéliennes repoussant les tentatives d’invasion des troupes sionistes du sud du Liban qui bombardaient tous azimuts les régions libanaises notamment la banlieue sud du Liban.

Selon le ministère de la Santé, le nouveau bilan des victimes depuis le début des hostilités s’élève à 123 martyrs et 683 blessés.

Dans la journée, le porte-parole de l’armée israélienne, avait émis un ordre d’évacuation de plusieurs quartiers de la banlieue sud, à savoir Bourj al-Barajneh, Hadath, Haret Hreik et Chiyah, exhortant les habitants à se diriger vers l’est et le nord.

Ces avertissements, qui concernaient pour la première fois des zones entières, ont provoqué une panique généralisée dans la banlieue sud, dont la population est estimée entre 600 000 et 800 000 habitants.

Des embouteillages se sont formés alors que les habitants fuyaient en voiture et à pied, au milieu des tirs de sommation destinés à les inciter à partir. D’autres ont reçu des appels automatisés leur ordonnant d’évacuer.

Le nombre total de personnes déplacées dans des abris collectifs a atteint 95 773, tandis que le nombre total de familles déplacées atteignait 21 475, selon l’Unité de gestion des risques de catastrophe.

441 centres d’accueil ont été ouverts dans différentes régions du Liban.

Dans la nuit de jeudi, la menace israélienne a été mise en exécution, et les quartiers désignés ont été visés plusieurs fois chacun, détruisant des bâtiments résidentiels sous prétexte que ce sont des infrastructures du Hezbollah. Onze raids ont été répertoriés.

Des correspondants ont constaté qu’en une heure 5 raids ont visé le quartier d’al-Ghobeiri.

Des raids ont aussi été perpétrés à longueur de journée contre des localités du sud du Liban et la ville de Nabatiyeh.

Ils ont également visé à l’est du Liban la localité de Britale dans la Békaa, la localité de Labbaya dans la Békaa occidentale (un martyr et 4 blessés).

« Comme Khan Younès »

Une escalade verbale a escorté cette escalade militaire. Le ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, a menacé de provoquer des destructions massives dans la capitale libanaise.

Dans une vidéo enregistrée près de la frontière, il a déclaré : « Vous vouliez nous faire subir le chaos, mais vous l’avez fait pour vous-mêmes. La banlieue sud de Beyrouth deviendra comme Khan Younès. Nos habitants du nord vivront bientôt en paix et en sécurité. »

9 opérations

Face à cette escalade, la résistance islamique intensifiait ses attaques. Entre 2 :40 après minuit et 21 :00, elle a visé les sites suivants:

Des salves de roquettes sur le doigt de la Galilée

Un essaim de drones d’attaques sur la caserne de Ya’ra

Un barrage de roquettes sur le complexe industriel de la société d’armement Rafael au sud de Akka.

Une salve de roquettes contre un attroupement de véhicules de l’ennemi dans une position récemment établie à Markaba à deux reprises

Une salve de roquette contre un site militaire dur le mont al-E’jel au nord de la colonie Kfar Yuval

Une salve de roquettes contre la base Naftali à l’ouest de lac de Tabarayya (Tibériade)

La résistance libanaise a repoussé une tentative de progression israélienne depuis la position de Manara en direction de la localité de Markaba pour y établir une position militaire. Cette force a fait l’objet de deux salves de roquettes.

Des affrontements

De violents affrontements ont eu lieu entre la résistance et les forces d’occupation qui progressaient entre les villes d’Aïta al-Chaab, de Qouzah et de Ramia, selon de sources libanaises.

La résistance a aussi revendiqué le tir d’un projectile téléguidé en direction d’un attroupement de soldats dans la position Blate. Les médias israéliens ont rendu compte de combats avec des combattants de la force Radwan dans cette position libanaise occupée par leurs troupes et baptisée la position Etoile de Daniel.

Une vidéo montre une partie des affrontements qui ont eu lieu entre la résistance et les forces d’occupation israéliennes à Jabal Daniel, situé entre Jabal Balat et la colonie de Zar’it, en face de la localité libanaise de Marwahin.

Selon des médias israeliens, le Hezbollah a lancé son plus violent bombardement depuis le début de la guerre et des sirènes ont retenti du plateau du Golan à Haïfa en raison de tirs de roquettes en provenance du Liban.

Selon la chaîne i24 israélienne, l’armée israélienne renforce ses forces dans dix points qu’elle contrôle au Liban et se prépare à envoyer davantage de troupes au Liban.

Le porte-parole de l’armée israélienne a déclaré dans la journée (jeudi), qu’un officier de la brigade Givati a été grièvement blessé et un soldat légèrement blessé lors de combats dans le sud du Liban.

Avertissement du Hezbollah

Après minuit, le Hezbollah a émis un ordre d’évacuation aux habitants des colonies israéliennes situées tout au long de la frontière leur demandant de s’éloigner 5 km vers le sud.

23 colonies sont avisées dont entre autres : Sae’r, Beit Hillel, Kfar Guiladi, Manara, Miskav Am, Jephté, Ramot Naftali, Malikiya, Avivim, Yara’on , Dovev , Shtola, Zari’t , Shomra , Ivin Menachem, Admit, Shlomy, Naharaya,…

Source : Divers