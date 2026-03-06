Après un bombardement intense contre la banlieue de Beyrouth, l’occupation intensifie son agression contre le Sud-Liban

L’occupation israélienne a lancé, ce vendredi matin, des raids contre la localité de Srifa, au sud du Liban, faisant plusieurs martyrs et des blessés.

Notre correspondant a indiqué que l’aviation de l’occupation israélienne a bombardé la ville de Nabatieh al-Faouqa, ainsi que les localités de Sowana, Al-Khiam, Kfar Tibnit, Habouch, Kfar Remane, Toul et Anqoun.

L’aviation de l’occupation a également détruit le centre des « Scouts d’al-Rissala » et la Hussayniyya des femmes dans la localité de Qalaway, au sud du Liban, selon l’Agence Nationale d’Information (ANI).

Depuis les premières heures de la nuit de jeudi à vendredi, l’aviation de guerre israélienne a ciblé Bourj al-Barajneh, Haret Hreik, l’autoroute Sayed Hadi Nasrallah et d’autres zones de la banlieue sud de Beyrouth (Dahiyeh), parallèlement à un survol intensif du Mont-Liban. Le nombre de raids a dépassé les onze.

Depuis plusieurs jours, l’occupation israélienne poursuit son offensive militaire contre diverses régions libanaises, touchant la banlieue sud de Beyrouth, la plaine de la Bekaa et le Sud, dans le cadre d’une agression continue qui a fait des martyrs et des blessés, ainsi que d’importants dégâts matériels aux bâtiments et aux commerces.