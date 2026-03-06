Après son avertissement aux colonies, le Hezbollah cible Sasa Plusieurs soldats israéliens, dont le fils de Smotrich, blessés lors d’affrontements frontaliers

La Résistance islamique au Liban – Hezbollah a annoncé que ses combattants ont ciblé, ce vendredi, la caserne de Zar’it avec une salve de roquettes, en réponse à l’agression israélienne qui a touché des dizaines de villes et localités libanaises, y compris la banlieue sud de Beyrouth.

La Résistance a également ciblé, ce matin, le site de Blat (nouvellement établi) au Sud-Liban avec une escadrille de drones d’attaque, confirmant avoir atteint des cibles directes sur le site.

Dans le cadre de l’avertissement adressé par la Résistance aux colonies du nord de la Palestine occupée, ses combattants ont ciblé, à 08h45 ce matin, la colonie de Sasa avec une salve de roquettes.

Et puis ce vendredi à l’aube, la Résistance a tiré des salves de roquettes et des obus d’artillerie sur des positions et des rassemblements de l’armée d’occupation israélienne dans les colonies de Metulla, Margaliot, Al-Marj, la colline d’Al-Ajal et la caserne de Yiftah, à la frontière libano-palestinienne occupée.

De même, elle a lancé à l’aube une attaque aux roquettes et aux obus d’artillerie sur des positions et des rassemblements de l’armée israélienne à Wadi al-Assafir et la colline de Hamames près de la ville de Al-Khiam, ainsi qu’à la porte de Kfar Kila, sur le site nouvellement établi dans la localité de Markaba à l’intérieur du territoire libanais, et sur le site de Rouwaysat al-Alam dans les collines libanaises occupées de Kfarchouba.

La Résistance a aussi ciblé le site de Al-Malikiyah avec une salve de roquettes, ainsi qu’un rassemblement de véhicules de l’armée israélienne progressant de Wadi al-Assafir vers le quartier sud de la ville de Al-Khiam, atteignant des cibles directes dans leurs rangs et les obligeant à battre en retraite.

Des blessés grièvement atteints dans les rangs de l’armée israélienne

Dans ce contexte, les médias israéliens ont rapporté que le fils du ministre israélien des Finances Bezalel Smotrich a été blessé, lors d’affrontements avec les combattants du Hezbollah, au sud-Liban.

Toujours selon la même source, au moins 6 soldats israéliens ont été blessés, dont plusieurs grièvement atteints, après le tir d’un missile antichar contre une force d’infanterie à la frontière avec le Liban.

Les médias israéliens ont également évoqué l’évacuation de plusieurs soldats blessés de la zone frontalière vers l’hôpital de Nahariya, en plus d’opérations de sauvetage et d’évacuation par hélicoptères en cours dans la région.

Les rapports israéliens ont indiqué que les échanges de tirs se poursuivent entre l’armée israélienne et le Hezbollah à la frontière.

Par ailleurs, les médias israéliens ont fait état du retentissement des sirènes d’alarme dans le Krayot, au nord de Haïfa, par crainte d’une infiltration de drones.